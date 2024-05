Prvi dan Tacna najboljša uvrstitev Ajde Novak

En dan prej, kot je bilo načrtovano, se je v Tacnu začelo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Prva disciplina je bila posamični kros, ki so ga na prvenstvih izvedli prvič. Slovenija je imela šest predstavnikov, najbolje pa se je odrezala Ajda Novak, ki je zasedla sedmo mesto. Pri moških je bil najvišje uvrščen Tine Kancler , 13.

Sedmi Ajdi Novak je sledila Eva Terčelj na 12. mestu, obe sta se uvrstili med najboljših 16 in s tem na četrtkov kros na izpadanje, to pa ni uspelo Evi Alini Hočevar, zasedla je 34. mesto. Pri fantih je bil od Slovencev najvišje uvrščen Tine Kancler, ki si je s 13. časom prav tako zagotovil četrtkovo tekmo, na kateri pa ne bo Jakoba Šavlija in Petra Kauzerja, ki sta se morala zadovoljiti z 20. oziroma 37. mestom.

"Zadovoljna sem z rezultatom, čeprav vožnja ni bila najboljša. Želela sem si več dobrega občutka, da bi čoln res stekel. Malo sem imela tudi smole, že na začetku sem mi je naredil protival, a to je Tacen, voda niha, se je treba prilagoditi. Mogoče bi bilo tudi bolje, če bi o spremembi urnika izvedela malo prej, tako sem včeraj naredila tri močne slalomske treninge, ki pa mi za kros zagotovo niso pomagali, saj sem bila po njih kar utrujena," je dejala Novak, ki je že razmišljala o kolajni, a bo imela vseeno več možnosti, ko bo v klasičnem krosu na izpadanje poskušala ponoviti uspeh s prejšnjega prvenstva, ko je osvojila bronasto kolajno.

"Upam, da se bom jutri bolje znašla na tekmi"

Tudi Eva Terčelj je že večkrat dokazala, da se znajde tudi v prerivanju pri krosu, zato tudi ona več pričakuje od četrtkove tekme. Sredina ji ni uspela, kot si je želela, a zaradi tega posebej razočarana ni bila, zanjo je bilo pomembno predvsem, da se uvrsti na klasični kros. "V vožnji na čas ni prostora za kakšne napake, če želiš na vrh, v moji vožnji jih je bilo danes nekoliko preveč. Sava ima močan tok, ni za vse enako, toda moraš še znajti in izkoristiti, kar ti ponuja. Upam, da se bom jutri bolje znašla na tekmi, ki bo povsem drugačna kot tokratna, saj kros na izpadanje zahteva veliko več taktike."

Tine Kancler Foto: Bobo Pri fantih se je pred tekmo s kolajno spogledoval Kancler, pričakoval je, da bo bližje kolajni, kot je dejansko bil. "Na izbirnih tekmah, kjer je bila proga enaka, sem jo odpeljal veliko bolje. A takrat še ni bilo avtomatske rampe na startu in lahko rečem, da mi start tokrat ni uspel. V vodo sem priletel preveč navpično in me je ustavilo. Menim, da sem izgubil pol sekunde ali celo več. Najbolj pomembno pa je, da sem naprej, mogoče se mi bo pa jutri izšlo."

"Če ne bi kros postal olimpijska disciplina, se tega ne bi lotil"

Peter Kauzer Foto: www.alesfevzer.com Nastopil je tudi najizkušenejši slovenski kajakaš Kauzer, ki pa je tekmo vzel bolj za trening. "Če ne bi kros postal olimpijska disciplina, se tega ne bi lotil. Tako pa sem poskusil, pričakovanj pa nisem imel. Tega ne treniram, vidi pa se, kdo se s to disciplino resneje ukvarja in kdo ne. Vožnja mi ni uspela, bile so napake, največja že na startu," se z uvrstitvijo ni pretirano obremenjeval Hrastničan, ki bo imel večje cilje na slalomski tekmi.

Slalomski preizkušnji - morali biti v četrtek in petek - so zaradi vremenske napovedi, ki napoveduje dež in močno naraslo Savo, na kateri v petek ne bo možno tekmovati, prestavili na soboto in nedeljo. A tudi ti dve tekmi bodo poskušali izpeljati na najhitrejši način. Tako bo na sporedu le ena kvalifikacijska vožnja, 12 najboljših se bo uvrstilo v finale, polfinala pa ne bo.