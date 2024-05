V Tacnu so se odločili za spremembo

Organizatorji evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Tacnu so zaradi hidrološke napovedi, ki za prihodnje dni predvideva precej zvišan vodostaj reke Save, spremenili urnik tekmovanj, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije. Prva tekma posamičnega kajakaškega krosa bo tako na sporedu v sredo ob 16.40, a bo zaprtega značaja.

Dostop bo omogočen le akreditiranim in posebej vabljenim osebam. Navijače in ljubitelje športa organizatorji pa vabijo, da se jim v Kajakaškem centru Tacen pridružijo v četrtek, soboto in nedeljo.

Zaradi slabe vremenske napovedi je bile že v torek odpovedano današnje načrtovano uradno odprtje 25. evropskega prvenstva, ki bi moralo potekati v središču slovenske prestolnice na Ljubljanici.