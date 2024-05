Organizatorjem zagodlo vreme: odprtje EP odpovedano

Zaradi slabe vremenske napovedi je odpovedano za sredo načrtovano uradno odprtje 25. evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah, ki bi moralo potekati v središču slovenske prestolnice na Ljubljanici, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije (KZS).

EP bo od 15. do 19. maja potekalo v Tacnu. Na prvenstvu bo nastopilo po šest slovenskih kanuistov in kajakašev, od katerih najvišje merijo Benjamin Savšek, Luka Božič ter Peter in Eva Terčelj.

Na EP je doslej Slovenija osvojila 39 kolajn, kar jo uvršča na šesto mesto po uspešnosti držav, od tega ima 15 zlatih ter po 12 srebrnih in bronastih.

Jubilejno 40. medaljo želijo slovenski tekmovalci osvojiti prav na domači progi v Tacnu, ki bo po letu 2005 in 2017 EP gostila tretjič. Na dosedanjih dveh so domači tekmovalci osvojili štiri kolajne, tri, od tega dve zlati, v ekipnih vožnjah, kajakaš Peter Kauzer pa je na njej pred 19 leti s srebrom začel svojo pot v svetovni vrh.