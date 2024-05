Urankar in Šmit zadovoljna po dodatnih evropskih kvalifikacijah za OI

Sprinterji na mirnih vodah so v Szegedu začeli z nastopi na dodatnih evropskih olimpijskih kvalifikacijah. Prvi dan je slovenska ekipa ostala praznih rok, kljub temu pa sta bila Anže Urankar in Rok Šmit zadovoljna s prikazanim. Na njuni prvi skupni mednarodni tekmi kajakaških dvojcev na 500 metrov v karieri sta bila v finalu osma.

Špela Ponomarenko Janić in Ana Šteblaj, ki sta moči združili v ženskem dvojcu na 500 metrov, sta obstali v polfinalu. V četrtek se bodo na progo v dodatnih evropskih olimpijskih kvalifikacijah podali še v posamičnih čolnih. Jošt Zakrajšek bo tekmoval med kajakaši na 1000 metrov, Anja Osterman pa med kajakašicami na 500 metrov. Med petkom in nedeljo pa bo na sporedu še tekma za svetovni pokal, so sporočili iz slovenske zveze.

Urankar in Šmit sta bila v kvalifikacijski skupini druga, za Rusoma pod nevtralno zastavo Uladizlauvom Kravecom in Dmitrijem Natničukom. S tem sta se brez težav prebila v polfinale. Tudi v polfinalni skupini sta v cilj priveslala kot druga, tokrat sta bila pred njima Litovca Aldis Arturs Vilde in Aleksejs Rumjancevs.

Na OI Nizozemki in Poljaka

Popoldne je sledil še odločilni del tekmovalnega dne, a se je v finalu vozovnice za Pariz veselila le prvouvrščena posadka, Poljaka Jakub Stepun in Przemyslaw Korsak. Slovenca sta začela odlično, a so jima proti koncu proge nekoliko pošle moči, tako da sta zasedla osmo mesto.

Ženska dvojica je obstala v polfinalu. Foto: Kajakaška zveza Slovenije V konkurenci ženskih kajakaških dvojcev na 500 metrov sta olimpijske sanje lovili Špela Ponomarenko Janić, ki je že dosegala izvrstne rezultate v dvojcu, in Ana Šteblaj, zanjo je bil to prva velika članska tekma v sprintu na mirnih vodah. Koprsko-ljubljanska dvojica je nekaj skupnih treningov opravila že pozimi v okviru priprav v Južni Afriki, še dodatne skupne treninge pa sta opravljali v dneh, ki so vodili do teh prvih tekmovanj v Szegedu.

Slovenki sta njuno prvo skupno tekmo začeli s četrtim časom kvalifikacijske skupine, neposredno so v finale vodila prva tri mesta v kvalifikacijski skupini, kar se je slovenski navezi izmuznilo za dobro sekundo. Čez dve uri je sledil še polfinalni nastop, kjer jima je napredovanje v finale znova ušlo za dobro sekundo. V popoldanskem finalu sta za nastop na OI zmagali Nizozemki Selma Konijn in Ruth Vorsselman.