Ponomarenko Janić še v igri, KZS potrdila vse predloge odborov

Predsedstvo Kajakaške zveze Slovenije (KZS) je potrdilo vse predloge, ki sta jih poslala odbora za mirne vode in divje vode, in potrdilo predlagano ekipo za nastope na evropskih olimpijskih kvalifikacijah in svetovnih pokalih v sprintu na mirnih vodah in sestavo slalomskih reprezentanc v vseh starostnih skupinah, so sporočili iz KZS.

Poleg tega je tudi potrdilo predlog odbora za mirne vode za spremembo načina izbora kandidatov za nastop na olimpijskih igrah v Parizu v primeru osvojenih kvot v Szegedu. Predsedstvo KZS je prav tako v celoti sprejelo predlog odbora za mirne vode, ki je predlagal ekipo za nastop na evropskih olimpijskih kvalifikacijah in tekmah svetovnega pokala.

V ekipo za evropske olimpijske kvalifikacije v Szegedu, kjer po pravilih mednarodne kajakaške zveze lahko nastopi le po en čoln iz države na kategorijo, so uvrstili Jošta Zakrajška, ki bo tekmoval v moškem kajaku na 1000 metrov, Anžeta Urankarja in Roka Šmita, ki bosta nastopila v K2 na 500 metrov, Anjo Osterman, tekmovala bo v K1 na 500 metrov, ter Špelo Ponomarenko Janić in Ano Šteblaj, ti bosta nastopali v kajakaškem dvojcu na 500 metrov.

Najbolj zanimiv je bil predlog izbire v ženskem K1 na 500 metrov. Če bo Osterman osvojila kvoto oziroma bo na tekmi olimpijskih kvalifikacij na položaju, da bi osvojila kvoto, v igri za olimpijski nastop ostajata obe tekmovalki, tudi Ponomarenko Janić, ki bosta nastopili na tekmah svetovnega pokala v Szegedu in Poznanju. Izbor za športnico s statusom olimpijskega kandidata se določi na osnovi medsebojnega obračuna med tekmovalkama na tekmah svetovnega pokala v Szegedu in Poznanju oziroma v primeru neodločenega izida na dodatni izbirni tekmi.

Benjamina Savška čaka domače evropsko prvenstvo. Foto: Nina Jelenc

Potrjeni so bili predlagani člani slalomskih reprezentanc v vseh starostnih skupinah. V članski reprezentanci bodo na evropskem prvenstvu v Ljubljani, ki se začne čez deset dni, slovenske barve zastopali kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar, kajakaši Peter Kauzer, Lan Tominc in Žiga Lin Hočevar, kajakašice Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak ter kanuistke Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog. Izbirna tekma v kajakaškem krosu bo na sporedu prihodnji teden.

Jošt Zakrajšek Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Na tekmah svetovnega pokala na mirnih vodah bodo tekmovali Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman v kajaku na 500 metrov, Špela Ponomarenko Janić in Ana Šteblaj v kajaku na 200 metrov, v ženskem kajakaškem dvojcu na 500 metrov pa bodo nastopale Špela Ponomarenko Janić/Ana Šteblaj ter Mia Medved/Anja Osterman.

Jošt Zakrajšek in Simon Oven bosta tekmovala v kajakaškem enojcu na 1000 in 5000 metrov, v kajakaškem dvojcu na 500 metrov bodo slovenske barve zastopali Anže Urankar/Rok Šmit in Matevž Manfreda/Anže Pikon, v enojcu na 200 metrov se bosta preizkusila Anže Urankar in Anže Pikon, Ana Šteblaj bo tekmovala še v enojcu na 1000 metrov, v mešanem kajakaškem dvojcu na 500 metrov pa bosta tekmovala Mia Medved in Rok Šmit.

Predsedstvo KZS je potrdilo tudi dopolnitev načina izbora kandidatov za nastop na olimpijskih igrah v Parizu v primeru osvojenih olimpijskih kvot v Szegedu, ki ga je predlagal odbor za mirne vode. Pravico do nastopa na evropskih olimpijskih kvalifikacijah v Szegedu si bodo pridobili najboljši tekmovalci v posameznih disciplinah z izbirnih tekem. Za nastop bodo prijavili tekmovalce, ki imajo možnost pridobitve kvote.