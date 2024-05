Jošt Zakrajšek tik pod zmagovalnim odrom

Pester tekmovalni teden v Szegedu, kjer so v sredo in četrtek potekale dodatne olimpijske kvalifikacije, med petkom in nedeljo pa še prva tekma svetovnega pokala, se je zaključil z najboljšim slovenskim rezultatom.

Na neolimpijski razdalji pet kilometrov je 40-letni Trzinec končal tik pod zmagovalnim odrom. Za tretjim mestom je zaostal 20 sekund.

"Startal sem normalno. Malo zadaj, kot običajno, a sem se lepo in hitro prebil naprej, ne da bi porabil preveč energije. Na prvem obratu sem šel nekoliko preveč naokoli boje po zunanji strani, saj me je odneslo, tako da se je naredila večja razlika do vodilnih, ki je nisem uspel nadoknaditi. Sem zadovoljen. Svetovni pokal mi je dal dodatni zagon in motivacijo, saj je pokazal, da sem pozimi dobro delal," je za Kajakaško zvezo Slovenije povedal Zakrajšek.

Zakrajšek in Oven sta nastopila še na 1000-metrski olimpijski razdalji, v kateri je konkurenca močnejša. V jutranjem delu sta veslala v polfinalu, kjer si je Zakrajšek priboril finale B, Oven pa finale E. V finalu B je Zakrajšek v cilj priveslal kot osmi, kar mu je prineslo skupno 17. rezultat. Oven je bil v finalu E tretji in skupno 39.

Anja Osterman je na 500 metrov dosegla končno 19. mesto. Foto: Akiko Florence Minowa

Zahtevna je bila tudi preizkušnja kajakašic na 500 m, prav tako olimpijska disciplina z najmočnejšo in najštevilčnejšo konkurenco. Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta zjutraj nastopili v polfinalni skupini, kjer je bila Osterman šesta, Ponomarenko Janić pa sedma. S tem sta prišli do finala C.

V zadnji fazi tekmovanja je Osterman (1:50,47) zmagala in dosegla končno 19. mesto, Ponomarenko Janić je za rojakinjo zaostala za osem desetink in bila četrta, skupno 22. V finalu A je zmagala Novozelandka Aimee Fisher.

Slovenci so zadnji dan tekmovanja na startu imeli še dva tekmovalca. Anže Urankar in Anže Pikon sta veslala v polfinalu na 200 m in oba v svoji skupinah prišla do petega mesta in finala B. V tem je nato Urankar priveslal kot drugi za končno 11. mesto, Pikon je bil peti za skupno 14. dosežek. V A finalu je zmagal Litovec Ignas Navakauskas.