V Szegedu so se zaključile dodatne evropske olimpijske kvalifikacije v šprintu na mirnih vodah. Anja Osterman je odlično začela finalni nastop, bila v vodstvu precejšnji del tekme, nato pa sta jo manj kot sto metrov pred ciljem ujeli dve tekmovalki in v samem finišu so Slovenki pošle moči. Bila je tretja, olimpijska kvota se je izmuznila za vsega 36 stotink sekunde, veselili pa sta se Ukrajinka in Čehinja.

Anja Osterman se je lani v prvi polovici avgusta razveselila rojstva sina Arija, v Szegedu pa je bila v resni igri za osvojitev olimpijske kvote za nastop v Parizu. Primorka je navdušila v kvalifikacijski skupini kajakašic na 500 metrov, kjer je tekmice prehitela skoraj za sekundo in se tako neposredno uvrstila v popoldanski finale. V finalnem nastopu je znova začela odločno in izjemno hitro. Imela je lepo prednost, ki pa je v zadnjih sto metrih skopnela, ujeli sta jo dve tekmovalki, ki sta bili v zaključku tekme uspešnejši. Kot prva je ciljno linijo prečkala Ukrajinka Marija Povk, kot druga Čehinja Anežka Paloudova, tretja pa je bila Anja Osterman. Žal sta se osvojitve olimpijske kvote veselili le prvouvrščeni tekmovalki. Anji se je olimpijska kvota izmuznila za 36 stotink, za vodilno tekmovalko finala pa je zaostala za 42 stotink.

Anja Osterman s svojim sinom v naročju Foto: Boštjan Boh

"Osem mesecev po porodu sem. Imam osemmesečnega sinčka, res sem dala vse od sebe, vse sem stavila na to, da mi bo danes uspelo. Zelo dobro sem veslala v prvih 400 metrih, počutila sem se odlično, a v zadnjih sto metrih se je telo vdalo, roke so postale trde, dve tekmovalki sta prihajali naprej. Ničesar ne morem spremeniti, da bi bilo bolje, pomembno je, da sem dala vse od sebe. Na koncu je malo zmanjkalo, a pomembno je, da sem se res potrudila. Kljub temu sem zelo zadovoljna," je povedala Anja Osterman.

Jošt Zakrajšek Foto: Nina Jelenc

Za olimpijsko vozovnico se je boril tudi Jošt Zakrajšek med kajakaši na tisoč metrov. Trzinski športnik je v zelo močni konkurenci žal ostal praznih rok. Najprej je v svoji kvalifikacijski skupini v cilj priveslal kot peti, neposredno v finale je vodila le zmaga, tako da je moral nastopiti še v polfinalu. V močni polfinalni skupini je bil na koncu osmi, finale so si priveslali prvi trije tekmovalci. Najboljši v polfinalni skupini je bil Danec Rene Holten Poulsen, drugo mesto si je priveslal Samuele Burgo, tretje pa Srb Bojan Zdelar.

"Z veslanjem v polfinalu sem zadovoljen, z rezultatom žal ne. Prva tri mesta so peljala v finale, v finalu prvi dve mesti v Pariz. V kvalifikacijah sem imel kar nekaj težav z vetrom in valovi, zato sem nato naredil nekaj korekcij s čolnom in veslom. V polfinalu sem napadal veliko bolj suvereno. Žal pa sem veslal prepočasi. Potreboval bi nekaj pomoči pravega kota vetra, da bi se lahko boril. Kot smo videli, prvih pet je bilo v času treh minut in pol, tako da je konkurenca zelo dobro pripravljena," je povedal Zakrajšek.

V finalu, v katerem sta bili na voljo dve olimpijski vozovnici, sta se veselila Aleh Jurenia, ki vesla pod nevtralno zastavo, in Danec Rene Holten Poulsen.

V Szegedu se tekmovanje nadaljuje s svetovnim pokalom

V Szegedu med petkom in nedeljo sledi še tekma za svetovni pokal, na kateri bodo nastopali predstavniki 57 držav.

V petek se bodo najprej predstavili Ana Šteblaj v kvalifikacijah kajakašic na tisoč metrov, Mia Medved in Rok Šmit med mešanimi kajakaškimi dvojci na 500 metrov, Anja Osterman in Mia Medved ter Špela Ponomarenko Janić in Ana Šteblaj v kajakaških dvojcih na 500 metrov, med moškimi kajakaškimi dvojci bodo na 500 metrov veslali Matevž Manfreda in Anže Pikon ter Anže Urankar in Rok Šmit. Popoldne se bosta med kajakaškimi enojci na 200 metrov za čim višjo uvrstitev borili Špela Ponomarenko Janić in Ana Šteblaj.

V prvem delu sobotnega programa so na sporedu finalne tekme, popoldne sledi naslednji sklop kvalifikacij. V konkurenci kajakašev na 200 metrov bosta v K1 tekmovala Anže Urankar in Anže Pikon, med kajakaši na tisoč metrov bosta nastopila Simon Oven in Jošt Zakrajšek, med kajakašicami na 500 metrov pa Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić.

V nedeljo zjutraj so na programu polfinalne tekme kajakašic na 500 metrov, kajakašev na tisoč metrov in kajakašev na 200 metrov, ki jim bodo nato sledila še finala. Za konec tekmovalnega tedna bosta Simon Oven in Jošt Zakrajšek tekmovala še med kajakaši na pet tisoč metrov.

