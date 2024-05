Jakob Marušič, vodja prireditve, je spregovoril o težavah z organizacijo prvenstva.

Organizatorji prvenstva imajo za seboj kar nekaj neprespanih noči. Spanec jim kratijo četrtkove obilne padavine in narasla reka Sava, saj so morali odpovedati petkov tekmovalni program in povsem spremeniti ter skrajšati spored evropskega prvenstva. A to so stvari, na katere nimajo vpliva, saj gre za šport na prostem in narava je že ničkolikokrat pokazala svojo moč.

Še zelo živ je spomin, kakšno razdejanje so na tacenskem poligonu pustila lanske avgustovske poplave. Vloženo je bilo neizmerno veliko truda, da so tacenski poligon obnovili do te mere, da lahko organizirajo prvenstvo. K sreči te dni z naraslo Savo ni tako hudo, a petkovega programa zaradi visokega vodostaja vseeno ne bodo mogli izpeljati. Upajo, da bodo v soboto le začeli slalomske preizkušnje.

Jakob Marušič pred meseci na tacenskem poligonu, ko je še razlagal, kako potekajo obnovitvena dela, Foto: B. B.

"Razočaranje je, saj naša organizacija sloni na prostovoljcih, ki radi delajo za kajak in uživajo v tem športu. In ko se ti zgodi takšna stvar z vremenom, na katerega ne moremo vplivati, je veliko razočaranje. Moram povedati, da sem v sredo videl velik upad motivacije vseh, kar je povsem razumljivo. Že nekaj tednov se usklajeno trudijo postaviti vse skupaj, potem pa jo zagode vreme. Žal, imamo malo smole, ampak vseeno upamo, da bodo lepe tekme, da bo veliko dogajanja in da bomo na koncu bolj zadovoljni, kot smo trenutno," nam je precej čustveno razlagal Jakob Marušič, vodja prireditve, ki ob vsem tem ostaja optimist.

"Vreme konec tedna bo lepo, voda sicer ne bo tako hitro upadala, kot bi si želeli. Reka Sava se zelo hitro dvigne in potem voda zelo počasi odteka. Upam, da bodo razmere takšne, da bodo ljudje lahko videli super prvenstvo."

Dokler ne bo prvenstvo pod streho, ne bodo mirni

Precej neprespanih noči ima tudi Andrej Jelenc, direktor Kajakaške zveze Slovenije in član žirije evropskega prvenstva. Kot sam pravi, ne bodo mirni, dokler evropskega prvenstva ne bodo spravili pod streho.

"Vse delamo na podlagi predvidevanj, da bi se scenarij lahko uresničeval, ni pa stoodstotnega zagotovila za to. Upamo, da bo šlo po tem scenariju, pomembno bo, koliko bo padavin," nam je v četrtek razkril Jelenc.

Andrej Jelenc ima tudi že kar nekaj neprespanih noči. Foto: www.alesfevzer.com

Kaj bo z znamenito tacensko zapornico?

Ta ima v tem športu dolgoletne izkušnje in razkril nam je, da so hitro pripravili nov tekmovalni spored, saj vedo, koliko traja določen del tekmovanja. Ob tem so morali še upoštevati vsa pravila.

"Vsi vedo, da smo šport v naravi in da se takšne stvari dogajajo. Že pred tem smo bili v takšnem položaju. Na primer v Bratislavi smo se odpravili domov in se čez dva meseca vrnili in izpeljali svetovno prvenstvo. To se je v preteklosti že dogajalo in ekipe so navajene na to. Vsi pa si želijo, glede na to, da so tukaj deset dni trenirali, da se prvenstvo zaključi in se ga ne prestavlja. Letos je olimpijsko leto in nekatere reprezentance imajo evropsko prvenstvo za interni izbor določenih tekmovalcev, ki bodo nastopili na olimpijskih igrah v Parizu. V interesu vseh je, da se prvenstvo zaključi," je še povedal Jelenc, ki nam je še razkril, da bo zaradi nastalega položaja tokrat štart slaloma pod znamenito tacensko zapornico.

Eva Terčelj (desno) je v četrtek tekmovala že v kajakaškem krosu in se prebila do polfinala. Foto: www.alesfevzer.com

Prepričana je, da bo tekmovanje pošteno

Spremenjen spored prvenstva vpliva tudi na tekmovalke in tekmovalce. V slalomski preizkušnji bodo na sporedu le kvalifikacije, nato pa se najboljših 12 čolnov neposredno uvrsti v finale. Torej polfinalna preizkušnja odpade. Kako na nastali položaj gleda izkušena slovenska kajakašica Eva Terčelj, ki je v četrtek tekmovala v kajak krosu.

"Stanje je, kakršno je. Dan in pol bom poskusila izkoristiti, da se navadim na občutke v slalomskem čolnu. Kar bo, bo. Mislim, da smo tukaj trenirali na vseh vodostajih. Prepričana sem, da bodo organizatorji in žirija poskrbeli za pošteno tekmovanje ter ga izpeljali na najvišji ravni. Veselim se sobotne tekme."

Preberite še: