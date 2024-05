"Če se komu odprem, se njemu," nam je v pogovoru o odnosu s svojim očetom in trenerjem razkrila Eva Alina Hočevar, slovenska kajakašica in kanuistka na divjih vodah, ki ne skriva, da na domačem prvenstvu meri visoko.

Eva Alina Hočevar je mlada kanuistka, ki že komaj čaka, da se postavi na štart slaloma, kjer bo tekmovala tako v kajaku kot v kanuju. Mlada tekmovalka se je preizkusila tudi v kajak krosu, kjer pa ji nastop ni najbolje uspel. Zato v četrtek ni tekmovala v izločilnih dvobojih, je pa zato ob progi z zanimanjem spremljala svoje reprezentančne kolege. Vzela si je nekaj minut za pogovor in spregovorila o prihodnjih tekmovalnih dnevih in o odnosu z očetom, ki je tudi njen trener.

Zbudi se in ve, kaj jo čaka

Eva Alina nam je uvodoma povedala, da je psihološko dobro pripravljena na domače prvenstvo. Zelo rada tekmuje in pravi, da je najboljši občutek, ko je na štartu in je pod stresom. Stres je zanjo še toliko večji, saj tekmuje kar v treh disciplinah (kajak kros, kajak in kanu op. p.), zato mora pogostokrat "preklapljati" med disciplinami. In kako ji uspeva trenirati obe disciplini?

"Zbudiš se in veš, katero disciplino imaš. Naredim dva treninga na dan. Enega po navadi naredim v kanuju in drugega v kajaku. Ni mi težko, ker včasih v enem treningu naredim obe disciplini. Hitro se da preklapljati."

Eva Alina Hočevar v družbi svojega očeta. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Že od prvih zaveslajev na vodi jo trenira njen oče Simon Hočevar, prav tako nekdanji vrhunski tekmovalec v tem športu. Njuno sodelovanje je obrodilo že vrsto vrhunskih uspehov v mlajših kategorijah, lani pa se je v članski konkurenci prvič zavihtela na stopničke, ko je bila na svetovnem pokalu v Tacnu tretja.

"Dober je in zagotovo me najbolje pozna. Bolje kot kdorkoli drug. Res pa je, da je včasih težko dati čustva na stran. Če se komu odprem, se njemu. Morda se včasih ne zadržim dovolj in bi morala kaj zadržati zase. Včasih njega preveč krivim za vse. Ob vsem tem je dobro, da je moj oče, saj če me kdo pozna, me on. Vem, da mu moram zaupati, in tudi mu. Neizmerno ga imam rada in vedno naredim to, kar on reče, čeprav včasih protestiram (smeh op. p.)." Eva Alina Hočevar v družbi svojega brata Žige Lina Hočevarja, ki prav tako tekmuje na EP v Tacnu. Foto: www.alesfevzer.com

"Bom kar neposredna …"

Dvaindvajsetletno slovensko športnico v soboto in nedeljo čaka precej natrpan urnik, saj jo v soboto čaka kajakaška preizkušnja, v nedeljo pa bo tekmovala še v kanuju, v disciplini, v kateri bo nastopila na olimpijskih igrah v Parizu. Od kanuja veliko pričakuje tudi na domačem evropskem prvenstvu.

"Všeč mi je, da imam najprej kajak, da bom prišla v tekmovalni ritem. Od kajaka pričakujem nekoliko manj, ker sem letos veliko več truda vložila v kanu. Od te discipline pričakujem veliko. Bom kar neposredna. Če ne pridem v finale, bom razočarana. Ko bom v finalu, gre vse znova. Takrat bom poskusila odpeljati svojo vožnjo po najboljših močeh in upam, da mi uspe vožnja s čim manj napakami. Če mi uspe skoraj popolna vožnja, se lahko uvrstim tudi na zmagovalni oder," je pred tekmama optimistično razpoložena naša sogovornica.

Eva Alina Hočevar je lani na svetovnem pokalu v Tacnu zasedla 3. mesto. Kaj ji lahko uspe ta konec tedna? Foto: Nina Jelenc

Dokazala si je že, da zmore že v prvo

Slabo vreme in obilne padavine so precej zarezali v program evropskega prvenstva. Petkov program je padel v vodo, tako da so se organizatorji odločili, da bo v soboto in nedeljo le ena kvalifikacijska vožnja in finale, kamor se uvrsti 12 najboljših čolnov. Za tem bodo na sporedu še ekipne vožnje. Marsikaterega tekmovalca spremenjen program iztiri.

"Nisem navajena, da moram iti že prvo vožnjo zares vrhunsko. Tudi nimam najboljših izkušenj s kvalifikacijskimi vožnjami. Velikokrat sem bila med desetim in dvajsetim mestom. Zdaj vem, da bom morala že prvo vožnjo zelo dobro odpeljati, kar me po eni strani malce skrbi, po drugi strani pa vem, da bo za vse enako. Tacen zelo dobro poznam in vem, da sem letos zelo dobro pripravljena. Tudi ko smo tukaj imeli tekmo ICF, sem v kvalifikacijah zmagala. Takrat sem dokazala, da znam že v prvi vožnji vrhunsko odpeljati in zmagati. S to samozavestjo želim iti na štart in upam, da me sprememba programa ne bo preveč iztirila."

V petek bo v Tacnu prost dan, v soboto pa se bodo s kvalifikacijami začela slalomska tekmovanja, ki bi morala biti po prvotnem programu že v četrtek in petek, a so jih bili organizatorji zaradi napovedane previsoke Save prisiljeni prestaviti.

