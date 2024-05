Na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah v Tacnu so za velik uspeh poskrbele kajakašice, potem ko postale evropske prvakinje v ekipnih vožnjah. Zlato so osvojile Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak. Slednja je po zmagi dejala, da takšne zmage niso samoumevne.

Slovenska dekleta so šla na progo kot prva ekipa in po prihodu na cilj so bile na štartu še vse najboljše ekipe. Proga je bila težka in ekipe so delale napako za napako. Vrhunska vožnja naših tekmovalk je bila na koncu poplačana in zasluženo so se veselile naslova evropskih prvakinj. S tem dekleta ponovila uspeh iz leta 2017, ko je slovenska ekipa prav tako slavila v Tacnu.

Foto: www.alesfevzer.com

Vztrajale so

Eva Terčelj, ki je v ekipi najbolj izkušena, je po tekmi dejala, da je na ta način najlepše zaključiti dan in nato besedo prepustila Ajdi Novak.

"Danes je bila res težka postavitev oziroma zahtevna voda. Že v finalu smo videli, da je veliko dobrih tekmovalk in tekmovalcev delalo napake. Poskušale smo ujeti ritem. Sicer so se pojavljale napake, te smo poskušali reševati in vztrajati. Na koncu se je izšlo tako, kot se je in res smo zelo vesele."

Svojega zadovoljstva ni mogla skriti Eva Alina Hočevar, najmlajša članica zlate ekipe. "Zdi se mi, da smo presrečne in zelo zadovoljne, kako smo oddelale in se borile. Če se je pojavila kakšna manjša napaka, smo jo takoj rešile in nadaljevale. Tako, kot je že Eva dejala, res vrhunski zaključek dneva." Zadovoljna Eva Terčelj. Foto: www.alesfevzer.com

Težko je ponoviti vožnje brez napak

Eva Alina je priznala, da jih je bilo med čakanjem v cilju strah, saj so se bale, da bodo pristale na nehvaležnem četrtem mestu, a so reprezentance delale veliko napak. Nekoliko skeptična je bila tudi Terčeljeva. "Bile smo prve na progi in s tem ostalim ekipam pokazale recept do uspeha. A proga je bila zahtevna in težko je ponoviti vožnjo brez večjih napak."

Foto: B. B.

Vseeno je bilo težko

Slovenska kajakaška ekipa je naslov evropskih prvakinj slavila že v Tacnu leta 2017. Takrat sta bili v ekipi Eva Terčelj in Ajda Novak, medtem ko je Eva Alina Hočevar nova članica zlate ekipe.

"Ta medalja je obudila zelo lepe spomine s takratnega evropskega prvenstva. Presrečna sem, da nam je to uspelo ponoviti, ker ni samoumevno. Vseeno je težko in ekipe so zelo dobre. Res sem vesela, da nam je uspelo," je še povedala Ajda Novak.

