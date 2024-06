Kristjan Čeh do naslova evropskega prvaka!

Slovenski as Kristjan Čeh je na evropskem prvenstvu v Rimu v metu diska osvojil naslov evropskega prvaka! Ptujski orjak je v finalu disk zalučal 68,08 metra daleč, kar ga je na koncu popeljalo do zlatega odličja. Za 38 centimetrov je na koncu ugnal Avstrijca Lukasa Weißhaidingerja (67,70 m), tretje mesto je osvojil Litovec Mykolas Alekna (67,48 m). Čeh je tako storil še korak naprej od EP 2022 v Münchnu, ko je osvojil srebrno odličje, hkrati pa pokazal, da je pred OI v Parizu odlično pripravljen.

Kristjan Čeh je prvi dan 26. evropskega prvenstva v atletiki v Rimu osvojil zlato medaljo, svojo četrto na velikih tekmovanjih in enajsto slovensko na prvenstvih stare celine. V metu diska je vrgel 68,08 metra in izboljšal drugo mesto s prejšnjega EP leta 2022 v Nemčiji. Pred tem je osvojil še zlato na svetovnem prvenstvu leta 2022 v Eugenu v ZDA in srebro lani na SP v Budimpešti.

Čeh je vodil po vseh šestih serijah. Foto: Reuters

Čeh je finale odprl z metom dolgim 66,59 m, kar je po prvi seriji zadoščalo za prvo mesto. Prvi favorit tekmovanja Litovec Mykolas Alekna je v prvem poskusu prestopil, v drugo pa z metom 66,98 m prehitel Slovenca, a ne za dolgo. Čeh je v drugo zmogel 68,08 m in se znova zavihtel na sam vrh. Tako Čeh kot Alekna sta v tretji seriji prestopila, s 66,84 m pa se jima je na tretjem mestu približal Šved Daniel Stahl.

Litovec Alekna je v četrti seriji še nekoliko izboljšal svoj rezultat, saj je disk vrgel 67,48 m daleč, a je ostal na drugem mestu. Slovenski as je po slabšem metu tudi v četrto nato prestopil.

V peti seriji se je z izjemnim metom izkazal Avstrijec Lukas Weißhaidinger, ki je zmogel 67,70 m, skočil na drugo mesto in se povsem približal Čehu. Alekna je v petem poskusu storil prestop, Čeh pa je se je znova izkazal (67,93 m), a svojega najboljšega rezultata ni izboljšal. Glavni tekmeci slovenskega asa tudi v zadnji seriji niso zmogli ogroziti rezultata Ptujčana, ki je v zadnjem poskusu z metom dolgim 68,05 m le še potrdil evropski naslov!

Čeh po velikem uspehu z dekletom Anno Mario Orel. Foto: Guliverimage

Met diska, finale, končni vrstni red: 1. Kristjan Čeh (Slo) 68,08 m

2. Lukas Weißhaidinger (Avt) 67,70 m

3. Mykolas Alekna (Lit) 67,48 m

4. Daniel Stahl (Šve) 66,84 m

5. Henrik Janssen (Nem) 65,48 m

6. Clemens Prüfer (Nem) 64,60 m

7. Andrius Gudžius (Lit) 64,43 m

8. Lawrence Okoye (VBr) 63,48 m

9. Apostolos Parellis (Cip) 62,53 m

10. Oskar Stachnik (Pol) 62,35 m

11. Shaquille Emanuelson (Niz) 61,96 m

12. Mika Sosna (Nem) 59,61 m

Čeh v kvalifikacijah svoje opravil že v prvem metu

Čeh je v dopoldanskih kvalifikacijah v prvi seriji vrgel 65,64 m in nato zadnja dva meta izpustil. S tem sicer ni dosegel avtomatične kvalifikacijske norme za finale 66 m, a je imel najboljši dosežek skupine. Drugi v skupini B je bil olimpijski in svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske s 63,79 m. Najboljši v prvi skupini in skupno je bil branilec naslova in svetovni rekorder Mykolas Alekna iz Litve s 67,50 m.

