Šok na lepotnem izboru: "Tisti, ki me je zlorabljal, je nocoj tukaj"

Medicinsko sestro Alexis Smith so v začetku junija okronali za novo mis Kansasa, te dni pa je po družbenih omrežjih začel krožiti posnetek z izbora, kjer je z odgovorom na eno od vprašanj osupnila prisotne.

Na vprašanje, kako bi izkoristila svojo prepoznavnost, če bi zmagala, je odgovorila, da bi izbrisala nezdrava in nasilna razmerja. "Nekateri v občinstvu ste opazili, da sem zelo čustvena. To je zato, ker je tisti, ki me je zlorabljal, nocoj tukaj," je izjavila: "Toda to mi ne bo preprečilo, da bi bila danes na tem izboru. Vsi si zaslužimo zdrava razmerja."

Dober mesec po zmagi na izboru je ob posnetku tega govora na družbenih omrežjih zapisala: "Na večer izbora mis Kansasa sem doživela nepričakovan preobrat. Nekdo, po komer sem okrevala, me je poskušal znova vznemiriti. Namesto da bi molčala, sem se odločila uresničiti svojo vizijo boljšega sveta. Svoji bolečini sem dala namen in jo uporabila za združevanje. Svojo zgodbo želim uporabiti za to, da končam nezdrava razmerja vseh vrst."

Identitete tistega, o komer je govorila, ni razkrila, ji pa uporabniki družbenih omrežij množično izražajo hvaležnost, da je spregovorila o tako težki temi in se zavzela za žrtve nasilja.

Mis Kansasa, ki se bo januarja potegovala za krono mis Amerike, je ta teden v pogovoru za eno od ameriških televizij povedala, da jo nasilna razmerja spremljajo že od mladosti. Kot je dejala, je bila vanje vključena kot opazovalka, žrtev in preživela.

"Prav vsake ženske v moji družini se je tako ali drugače dotaknilo družinsko nasilje," je še povedala in dodala, da je neizmerno vesela za možnost, da kot mis Kansasa spregovori ter opozori na to pomembno tematiko.