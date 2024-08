V nedeljo se je patrulja šerifovega urada v Los Angelesu odzvala na prijavo incidenta v Malibuju, poroča BBC. Incident je prijavila DeAnna Madsen, žena igralca Michaela Madsena, ki je ob prihodu patrulje povedala, da jo je mož porinil in zaklenil iz njunega doma.

Madsena so prijeli, pozneje po plačilu varščine izpustili, iz šerifovega urada pa so nato sporočili, da preiskava še poteka in da bodo primer predali sodišču. Igralčev predstavnik je incident komentiral v izjavi za Variety: "Šlo je za nesporazum med Michaelom in njegovo ženo. Upamo, da bo razplet pozitiven za oba."

DeAnna in Michael Madsen sta poročena 28 let. Foto: Guliverimage

Šestinšestdesetletni Madsen je igral v več filmih Quentina Tarantina, pa tudi v uspešnicah The Doors, Thelma & Louise, Free Willy, Donnie Brasco in Sin City.

DeAnna je njegova druga žena, poročila sta se leta 1996, v zakonu so se jima rodili trije sinovi. Najmlajši med njimi si je januarja 2022 vzel življenje.