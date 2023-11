Napadalca na 88-letnico aretirali na Viču

40-letnega napadalca na 88-letnico, s katero je v sorodstvenem odnosu, so aretirali v Ljubljani na Viču, so sporočili s policije. Osumljenec se aretaciji ni upiral, so pa s policije sporočili, da so ga v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivega dejanja z elementi nasilja.

Napad na 88-letnico se je zgodil včeraj zvečer okoli 19. ure. Žrtev je storilec napadel z ostrim predmetom. Poškodovani so takoj pomagali in jo z reševalnim vozilom odpeljali v urgentni blok UKC Ljubljana, njeno življenje je po zadnjih znanih informacijah ogroženo.