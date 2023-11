Zločin na Viču: ženska v smrtni nevarnosti, storilca iščejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju Viča v Ljubljani je nekaj pred 19. uro v eni izmed stanovanjskih hiš znani storilec z ostrim predmetom huje poškodoval 88-letno žensko, storilca še iščejo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Poškodovani so takoj nudili pomoč in jo z reševalnim vozilom odpeljali v urgentni blok UKC Ljubljana, njeno življenje pa je ogroženo.