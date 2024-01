Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Japonskem precej pozornosti in razprav vzbuja izbor mis Japonske. Nova nosilka tega naziva se je namreč rodila v Ukrajini.

V ponedeljek so v Tokiu okronali novo mis Japonske, zmagovalno lento je odnesla Carolina Shiino, ki se je rodila v Ukrajini. S tem je postala prva zmagovalka, rojena zunaj Japonske, in s 26 leti tudi najstarejša mis Japonske do zdaj.

Carolina se je rodila v mestu Ternopil, njena starša sta Ukrajinca. Pri petih letih se je odselila v Japonsko, potem ko se je njena mama znova poročila, tokrat z Japoncem, in odraščala v mestu Nagoja.

"Zdi se mi, da sanjam," je povedala po zmagi na lepotnem izboru: "Premagala sem veliko ovir in le stežka so me sprejeli kot Japonko. Zato sem zdaj še toliko bolj hvaležna."

Kot je povedala, se je za prijavo na izbor za mis Japonske odločila po tem, ko je leta 2022 končno dobila japonsko državljanstvo. Ker je bila na račun svojega drugačnega videza pogosto deležna komentarjev, želi zdaj prispevati k ustvarjanju družbe, v kateri ljudi ne sodijo po videzu.

"Morda nisem videti kot Japonka, toda odraščala sem na Japonskem in v mislih sem Japonka," je poudarila.

Njena zmaga je med Japonci naletela na mešane odzive. Na družbenem omrežju X se je vsula množica kritik na račun izbora, češ da v zmagovalki ni nič japonskega in s tem ljudem pošiljajo napačno sporočilo. "Ni prav, da sporočamo, da je najlepša Japonska oseba tista, ki je videti evropsko," je zapisal neki uporabnik X, spet drugi pa se sprašujejo, ali gre za politično odločitev: "Če bi se rodila v Rusiji, ne bi zmagala. Ni mogoče. Očitno so izbirali po političnih merilih."

Podobne razprave je sicer vzbudil že izbor mis Japonske leta 2015, ko je na njem slavila Ariana Miyamoto, hči Japonke in temnopoltega Američana. Ob njeni zmagi se je na Japonskem sprožila kopica razprav, ali je prav, da je lahko sploh sodelovala, in kaj pomeni biti Japonec.

Ariana Miyamoto, mis Japonske 2015 Foto: Guliverimage

Organizatorka izbora mis Japonske Ai Wada je po letošnjem tekmovanju in odzivih nanj v sporočilu za javnost opozorila, da so z letošnjo zmagovalko dobili priložnost premisliti, kaj pomeni japonska lepota: "Ta ne pomeni naše zunanjosti ne naše krvi, temveč obstaja v naših srcih."

Oglejte si še: