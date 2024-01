Kdo je na novo okronana mis Amerike, za katero meje ne predstavlja niti nebo?

Komaj 22-letna Madison Marsh je poročnica ameriških zračnih sil in magistrska študentka programa javne politike na Harvard Kennedy School, preteklo nedeljo (14. januarja) pa je zmagala na izboru za mis Amerike 2024 v Orlandu na Floridi. Marsheva je bila predstavnica zvezne države Kolorado in je postala prva aktivna častnica letalskih sil, ki je kadarkoli prejela nacionalni naziv, poroča CNN.

Marshevo so lepotna tekmovanja pritegnila, ko je že bila vpisana na Akademijo ameriških letalskih sil. V njih je videla izpolnitev želje po družbeno koristnem delu in javnem nastopanju, udeleževala pa se jih je v okviru obšolskih dejavnosti. Kasneje je bila okronana za mis Kolorada, nato pa je diplomirala na USAFA (Akademiji ameriških letalskih sil) in nastopila svojo prvo službo kot podporočnica.

Mis Amerike je Madison Marsh postala pri 22 letih, poleg tega pa je še vojaška pilotka in sodeluje pri raziskavah pri zgodnjem odkrivanju raka trebušne slinavke na Harvard Medical School in Dana-Farber Cancer Institute. Foto: Guliverimage

Če ne bi šla na vojaško akademijo, se ne bi vpisala na Harvard

Lepotna tekmovanja in delo v vojaški sferi zna dobro povezovati, čeprav sta si poklica zelo različna. "Ko si oblečem uniformo, služim in naši državi in jo predstavljam," je povedala za študentski časopis Harvarda The Crimson. "Ko si nadenem krono in lento, služim svoji skupnosti in jo predstavljam," je dodala.

Kot je še povedala, se ne bi nikoli vpisala na Harvard, če ne bi šla prej na vojaško akademijo. "Mislim, da nikoli ne bi postala mis Kolorada brez letalske akademije, kjer so me usposobili in izpopolnili moje vodenje," je povedala.

Njena mama je umrla zaradi raka trebušne slinavke

Leta 2018 je zaradi raka trebušne slinavke umrla njena mama, zato sodeluje pri raziskavah pri zgodnjem odkrivanju raka trebušne slinavke na Harvard Medical School in Dana-Farber Cancer Institute ter ob tem zagovarja oskrbo pacientov in raziskav prek neprofitne organizacije Whitney Marsh Foundation, ki se imenuje po njeni mami.

Ko je bila okronana za mis Amerike, je Marsheva dejala, da z zmago razbija veliko stereotipov v povezavi z lepotnimi tekmovanji in vojsko. "Želim, da ljudje vedo, da zmoreš oboje, ker se mi zdi, da včasih obstaja ta negativen stereotip o ženskah v vojski, in upam, da vidijo, da lahko služiš tudi zunaj svoje uniforme," je dejala. "To je tisto, kar upam, da bom naredila letos kot mis Amerike in da bom resnično prispevala k raziskovanju raka trebušne slinavke in poslanstvu svoje mame," je še razkrila nadobudna 22-letnica.

Že v mladosti si je namreč želela postati pilotka ali pa astronavtka, zato se je kmalu podala na karierno pot pilotke in licenco za civilnega pilota pridobila že pri 16 letih.

Uspehe žanje tudi v zasebnem življenju: nazivu mis Amerike dodala še naziv zaročenka

Marsheva je na izboru nasledila mis Amerike leta 2023 Grace Stanke iz Wisconsina.

V ponedeljek je Madison na svojem profilu na Instagramu delila fotografije zaroke s svojim fantom Walkerjem Morrisom in ob njih zapisala, da je bil to najlažji da v njenem življenju. "Walker se mi nikoli ne izneveri in mu vedno uspe narisati nasmeh na moj obraz, tudi v najstrašnejših in najtežjih dneh. Nikoli nisem imela dvoma, ko je šlo zanj. V vsakem trenutku negotovosti in stiske je bil Walker moja stalnica. Ujemanje, ki je bilo zapisano v zvezdah," je še zapisala v čustveni objavi.

Ellie Breaux iz Teksasa je na izboru za mis Amerike postala prva spremljevalka, Marsheva pa se bo na tekmovanju, ki bo potekalo 28. septembra v Mehiki, potegovala za naziv najlepše Zemljanke. Na tekmovanju se bo za laskavi naziv pomerilo 120 predstavnic svojih držav, v finale pa se jih bo uvrstilo dvajset.

Bo nadarjena in uspešna Madison okronana tudi za najlepšo Zemljanko? Foto: Guliverimage

