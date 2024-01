Slovenija ima novo vinsko kraljico #foto

V četrtek so v Radencih okronali novo, že 27. vinsko kraljico Slovenije, ki bo leta 2024 predstavljala vse tri slovenske vinorodne dežele, slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino na številnih dogodkih doma in v tujini.

Naziv je prejela Sanja Ferjančič iz Planine pri Vipavi, študentka fizioterapije, ki prihaja iz vinarske družine, na domačem posestvu pomaga družini v vinogradu in vodi vinske degustacije za goste, opravljen ima tudi tečaj za sommelierja 1. stopnje.

Foto: Mediaspeed

"Čeprav moja formalna izobrazba izhaja iz zdravstvene smeri, vino od nekdaj predstavlja velik del mene," je povedala nova vinska kraljica in dodala, da je na domačem posestvu že kot majhna spoznala vinogradniška in vinarska dela.

"V Vipavski dolini, od koder prihajam, se je z razmahom turizma skozi leta povečalo povpraševanje po vinskih degustacijah, to vlogo sem na našem posestvu prevzela jaz. Pri tem delu neizmerno uživam, saj skozi vsako izmed njih spoznavam svet, ljudi in se vedno znova naučim še kaj novega. Skozi degustacijo tujcem predajam našo zgodbo, kulturo, tradicijo ter spoštljiv odnos do vina," je še povedala Sandra Ferjančič, ki nova znanja o vinu nabira tudi na vinskih festivalih tako v vlogi gosta kot vinarja ter s potovanji in raziskovanji vinorodnih dežel po Evropi.

Foto: Mediaspeed

Krono je Sanja Ferjančič prevzela od lanske kraljice Maje Pečarič, ki se ji je za prispevek pri širjenju vinske kulture in prepoznavnosti slovenskih vin zahvalil slavnostni govornik Roman Žveglič. Predsednik KGZS je opozoril na težke razmere, v katerih delajo slovenski vinogradniki in vinarji: "V zadnjem desetletju samo trikrat ni bilo pozebe, skoraj vsako leto pa imamo točo. V takih razmerah je izjemno težko gospodariti, težko je od svojega dela stati in obstati, kaj šele se razvijati."