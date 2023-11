"Najlepša v vesolju" je 23-letnica iz Nikaragve #foto

Na izboru mis Universe, ki ga je letos gostil El Salvador, je lento najlepše odnesla 23-letna Sheynnis Palacios, predstavnica Nikaragve. Prva spremljevalka je bila Anntonia Porsild iz Tajske, tretja pa Avstralka Moraya Wilson.

Foto: Reuters

Kandidatke so na tekmovanju opravljale običajne "izzive" od predstavitve v kopalkah in večernih oblekah do odgovarjanja na vprašanje žirije. Ta je poznejšo zmagovalko vprašala, v čigavih čevljih bi si želela preživeti en dan, Nikaragovka pa je izbrala britansko filozofinjo in feministko Mary Wollstonecraft, ki je po njenih besedah "presegala meje" in "mnogim ženskam dala priložnost".

"Za ženske dandanes ni več omejitev," je še izjavila.

Foto: Reuters

Letošnji izbor mis Universe je sicer postregel s kar nekaj prelomnicami - med kandidatkami je bila prvič tudi transspolna ženska, to je bila predstavnica Nizozemske, predstavnica Gvatemale je bila prva mati, ki je sodelovala na tem tekmovanju, predstavnica Kolumbije pa prva poročena kandidatka za mis Universe.

