Lepotni izbor, na katerem so bile vse tekmovalke brez ličil

26-letna Natasha Beresford je prejšnji konec tedna slavila na izboru za aktualno mis Londona. To ne bi bilo nič posebnega, če tekmovalkam na izboru ne bi prepovedali uporabe kakršnihkoli ličil.

V preteklih letih so od tekmovalk že zahtevali, da morajo ob prijavi priložiti svoje fotografije, ki niso retuširane, na njih pa ne smejo nositi ličil. Tokrat so pravilo nenaličenih obrazov razširili tudi na samo tekmovanje, na katerem so se kandidatke po odru sprehajale povsem nenaličene.

Zmagovalka Natasha Beresford Foto: Profimedia

Kot so pojasnili organizatorji, so želeli s tem predvsem promovirati bolj realistično samopodobo žensk in se osredotočiti na naravni videz, k temu pa je pozvala tudi zmagovalka: "Upam, da bom s tem spodbudila mlade ženske in dekleta, da se bodo dobro počutile v svoji koži, ne da bi bile naličene."

