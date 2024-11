Uradno najlepša Zemljanka je Danka Victoria Kjær Theilvig

V Mehiki so okronali novo najlepšo Zemljanko, novo mis universe. Naziv je osvojila Danka Victoria Kjær Theilvig, ki se je v superfinalu pomerila z mis Nigerije in Mehike. Svečani dogodek je že tretjič gostila Mehika, tuje medije povzema spletni portal 24ur.

21-letna Victoria Kjær Theilvig je postala mis universe, kot prva Danka v zgodovini slavila na tekmovanju, ki je tokrat potekalo v mestu Mexico City v Mehiki. V superfinalu je premagala mis Nigerije Chidimmo Adetshino, ki se je morala zadovoljiti z drugim mestom, in mis Mehike Mario Fernando Beltran, ki je osvojila tretje mesto.

Kot je v superfinalu povedala Victoria, si je želela spisati zgodovino in zmagati, kar ji je na koncu tudi uspelo. Zmagovalka, ki je velika zagovornica zaščite živali, ukvarja pa se s plesom in podjetništvom in si želi postati odvetnica, je zmagala v konkurenci 120 tekmovalk. Med njimi so bile tudi predstavnice Belorusije, Eritreje, Gvineje, Macaa, Maldivov, Moldavije in Uzbekistana, ki so se letos predstavile prvič.

Že 73. tekmovanje je že tretjič v zgodovini gostila Mehika, slovesnost pa je odprlo 131 glasbenikov s pevcem Taboojem na čelu, ki ga poznamo iz skupine Black Eyed Peas. Zaigrali so pesem Mexicana, ki jo je posebej za tekmovanje ustvaril Emilio Estefan. V finalu je nato nastopil Robin Thicke. Prireditev so vodili Mario López, Zuri Hall in nekdanji zmagovalki tekmovanja – Olivia Culpo, ki je slavila leta 2012, in Catriona Gray, ki je zmagala leta 2018.

Ni več starostne omejitve

Letos so organizatorji odpravili tudi starostno omejitev, ki je prepovedovala nastop deklet, starejših od 28 let. Več kot 20 tekmovalk je bilo letos nad to mejo, v veliki finale pa se je uvrstila tudi predstavnica Malte pri 40 letih. Tekmovanje je prisluhnilo pozivu javnosti, da ga je treba posodobiti, in odpravilo starostno omejitev. Tako lahko od lani tekmujejo tudi nosečnice, matere in poročene ženske.