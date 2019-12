Nov polom na izboru Miss Universe: voditelj zamešal Filipine in Malezijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo so v Las Vegasu razglasili novo mis Universe, to je postala 26-letna Južnoafričanka Zozibini Tunzi, prva temnopolta zmagovalka v zgodovini tega lepotnega izbora. Njeno zmagoslavje pa je ostalo nekoliko v senci polomije, ki si jo je privoščil voditelj TV-prenosa Steve Harvey.

Harvey, ki je izbor Miss Universe letos vodil petič, se je v spomin gledalcev zapisal z incidentom iz leta 2015. Takrat je razglasil, da je zmagala Kolumbijka, ki so jo že okronali, ko je Harvey ugotovil, da je z listka prebral napačno ime in da je pravzaprav zmagala Filipinka.

Nato je nekaj izborov izpeljal gladko, letos pa se je spet pripetila neljuba pomota. Harvey je razglasil, da je na letošnjem izboru najlepši nacionalni kostum nosila tekmovalka Filipinov, ki naj bi stala ob njem. A tekmovalka, ki je stala poleg, ga je nekoliko v zadregi popravila, da ni s Filipinov, ampak iz Malezije.

Poglejte:

Občinstvo je izbruhnilo v smeh, Harvey pa je zatrdil, da tokrat krivda ni njegova, saj naj bi Filipine prebral s "trotl bobna", za katerega besedilo pripravljajo v produkciji.

"Nehajte me zafrkavati," se je hudomušno razjezil na producente in pribil: "Vidite, isto so mi storili leta 2015."

"To je Malezija," je nato poudaril, "resnično mi je všeč ta nacionalni kostum Malezije."

Steve Harvey s predstavnico Malezije Foto: Getty Images

Mimogrede – na izboru Miss Universe Slovenija ni imela svoje predstavnice. Imeli pa jo bomo na izboru za mis sveta, ki bo prihodnji konec tedna. Tam nas bo zastopala Tržičanka Špela Alič.