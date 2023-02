Mis Rusije: Na svetovnem izboru so me dekleta izobčila, dobivala sem grožnje

Aktualna mis Rusije Ana Linikova je po vrnitvi z izbora Miss Universe, ki je bil sredi januarja v New Orleansu v ZDA, udarila s kritikami na račun organizatorjev, pa tudi svojih sotekmovalk, ki naj bi se je ves čas izogibale.

V intervjuju za časopis Večerna Moskva je 22-letna Linikova izjavila, da je bila med izborom tarča "neprekinjenih žalitev in groženj na družbenih omrežjih", ki naj bi jih pošiljali spletni uporabniki iz Ukrajine, pa tudi njeni dolgoletni znanci iz te države.

Linikova v intervjuju sicer ni neposredno omenila vojne med Rusijo in Ukrajino, je pa namignila, da je bila zaradi nje na tekmovanju "izobčena".

Ana Linikova bo Rusijo zastopala tudi na majskem izboru za mis sveta. Foto: Guliverimage

"Mnoga dekleta so se me začela izogibati, ko so izvedela, od kod sem," je dejala, "dekleti iz Ukrajine in Švice sta pred menoj bežali kot pred požarom."

Dodala je, da ji je žal, da mis Ukrajine Viktorija Apanasenko ni želela govoriti z njo le zato, ker je Rusinja. "Skušala sem vzpostaviti stik, a je bilo vse zaman. Vsi so videli, kako se obnaša, sama se je tako odločila, in ne zamerim ji," je še izjavila Rusinja.

In čeprav mis Ukrajine v živo ni hotela govoriti z rusko konkurentko, v pogovoru za Daily Beast ni varčevala z besedami na njen račun. "Vse do zadnjega trenutka sem upala, da bo mis Rusije prišla do mene in se mi opravičila, a je hotela le, da skupaj posnameva selfie, verjetno v propagandne namene," je povedala Viktorija Apanasenko, "o vojni ni spregovorila niti besede, in povedali so mi, da bi bilo to zanjo zelo nevarno."

Mis Ukrajine Viktorija Apanasenko Foto: Guliverimage

28-letna Ukrajinka je še dejala, da po njenem mnenju organizatorji izbora Miss Universe niso razumeli, kako je nanjo vplivala prisotnost Rusinje: "Več kot hvaležna sem jim za podporo, toda nisem prepričana, da razumejo, kako sem se počutila, ko sem stala in se smehljala na istem odru kot mis Rusije, ki je nosila obleko rdeče barve, barve krvi."

Mis Rusije v obleki, ki je z barvo zmotila ukrajinsko predstavnico. Foto: Guliverimage

Mis Universe je sicer letos postala Američanka, 28-letna R'Bonney Gabriel, prva ameriška mis s filipinskimi koreninami. V nagovoru ob prejemu krone je povedala, da se bo med drugim zavzemala za dvig najvišje starostne meje za tekmovanje, ki je trenutno 28 let. "Kot ženska mislim, da nas starost ne določa," je dejala in dodala, da je njen glavni moto "kdaj, če ne zdaj".

