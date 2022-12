Mister Slovenije 2022 je Al Sivka #foto

V nedeljo so v Ljubljani razglasili novega najlepšega Slovenca, naziv mistra Slovenije je odnesel Al Sivka iz Izole.

Al Sivka (desno) z lanskim zmagovalcem Sebastianom Čuferjem Foto: Mediaspeed

Izbor mistra Slovenije je sicer po besedah organizatorja prvi nacionalni projekt, ki podpira moško lepotno in modno industrijo doma in po svetu. "Zmagovalci so ljudje s talentom, ki jim ambicioznosti, predanosti in marljivosti ne manjka," so poudarili.

Finalisti so se predstavili tudi v spodnjem perilu:

Nedeljskega finalnega izbora se je med drugim udeležil tudi lanski zmagovalec Sebastian Čufer, tekmovalce in gledalce pa je pozdravil tudi "sanjski moški" Blaž Kričej Režek, ki je na tem lepotnem izboru tekmoval leta 2017.

Blaž Kričej Režek, zvezdnik šova Sanjski moški, je bil leta 2017 finalist izbora Mister Slovenije. Foto: Mediaspeed

