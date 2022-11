Poročili sta se mis Argentine in mis Portorika

Nekdanja mis Argentine Mariana Varela in nekdanja mis Portorika Fabiola Valentin sta se po dveh letih zveze prejšnji teden poročili.

Na Instagramu sta obe objavili kolaž skupnih utrinkov, tudi posnetkov zaroke in poroke, ob tem pa zapisali, da sta svoje razmerje do zdaj skrivali pred javnostjo, na posebni dan poroke pa sta se odločili, da to delita s svojimi sledilkami in sledilci.

Lepotni kraljici sta se spoznali na mednarodnem lepotnem izboru Miss Grand International leta 2020, Mariana Varela pa je Argentino zastopala tudi na izboru Miss Universe leta 2019.

