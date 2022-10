Zaradi barve las so jo v šoli trpinčili, zdaj pa je osvojila lepotno krono

Anglija ima novo mis, ta naziv je med 31 kandidatkami osvojila Jessica Gagen, študentka letalskega inženirstva in občasna manekenka. 26-letnica je za krono najlepše Angležinje tekmovala že lani, a je obtičala tik pod vrhom, letos pa ji je uspelo in postala je prva rdečelasa zmagovalka v 94-letni zgodovini izbora za mis Anglije.

Foto: Profimedia

Po zmagi je razkrila, da je bila v otroštvu zaradi svojih rdečih last tarča neprestanega trpinčenja vrstnic in vrstnikov. "O tem nikoli nisem veliko govorila, zdaj, ko sem postala mis, pa želim opozoriti na to, kaj prestajajo rdečelasi ljudje. Moj primer ni edini," je opozorila.

Udarci, pljuvanje in zažgani lasje

Jessica Gagen v otroških letih Foto: Profimedia "Vrstniki so me tepli, žalili, pljuvali in vame metali razne predmete. Neka deklica mi je zažgala lase le zato, ker so rdeči," je povedala nova mis Anglije, "večkrat sem malico jedla na stranišču, ker v jedilnici nihče ni hotel sedeti z mano."

"Upam, da bo moja zgodba dala moč rdečelasim otrokom, ker vem, da jim ni lahko. Želim jim sporočiti, da lahko to bolečino spremenijo v svojo supermoč," je še dejala Jessica, ki namerava kot mis in kot inženirka spodbujati deklice k usmeritvi v naravoslovne vede. "Želim si razbiti stereotipe in mladim dekletom pokazati, da jim lahko uspe v okoljih, kjer sicer še vedno prevladujejo moški," je poudarila.

