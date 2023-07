Mama Hajdukovega vratarja in bivša mis Hrvaške pokazala, kako spretna je #video

S sledilci na Instagramu je delila posnetek skoka v morje in zapisala, da je nihče nikoli ne označi za spretno, ampak le za seksi, ter dodala, da so tudi "spretnost, pogum, delo, uspeh, spoštovanje in iskrenost seksi". Posnetek skoka v morje si lahko ogledate zgoraj.

Njen sin Borno je vratar nogometnega kluba Hajduk Split

Renata Lovrinčević Buljan na svojem profilu na Instagramu, kjer ima 155 tisoč sledilcev, pogosto deli fotografije in posnetke iz telovadnice. Nekdanja misica je, čeprav ji tega mnogi ne bi pripisali, mama dveh otrok, na katera je, kot večkrat poudari, neskončno ponosna. Njen starejši sin Borno je vratar hrvaškega nogometnega kluba Hajduk Split, mlajši Nardo pa je velik oboževalec nogometa in največji navijač svojega brata.

Čeprav je Renata trenerka fitnes, pa je, kot pravi, tudi sama občasno nezadovoljna s svojim telesom. Kot je pred kratkim povedala v intervjuju za hrvaški portal 24sata, spada med tiste ljudi, ki so najbolj aktivni poleti, saj se poleti, "ko se slečem v kopalnici, soočim sama s seboj". "Ko sem bila mlajša, sem bila nezadovoljna s svojo postavo, zdaj pa želim biti pametnejša in bolj zadovoljna, tako da me nobene maščobne obloge ne motijo več. Zdrava sem in vse je v redu," je dodala.

Sledilci so nad njenimi fotografijami navdušeni

Sledilce je pred kratkim navdušila tudi s fotografijami z dopusta, na katerih pozira v kopalkah, za katere je prejela številne pohvale.

