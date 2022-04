Soča onesnažena, šlo naj bi za izlitje iz TKK v Srpenici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uprava za zaščito in reševanje je davi ob 6.43 dobila obvestilo o onesnaženju Soče med Srpenico in Kobaridom. Domnevno gre za izlitje iz proizvodnje podjetja TKK v Srpenici. Po zagotovilih poveljnika civilne zaščite Bovec Edija Melinca gre po doslej znanih podatkih za nenevarno snov. Civilna zaščita izvaja intervencijo in je Sočo zaprla za plovbo.