Gradnja drugega tira: zaradi onesnaženja vode poslali policijo nad gradbince

Med vrtanjem dekanskega predora drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom so delavci v petek naleteli na vodno žilo. Vodo, pomešano s snovjo za hlajenje svedrov, cementom in laporjem, so preusmerili v sistem vodnih kanalov in mlinščic, ki so neposredno povezani z reko Rižano, so sporočili iz društva Alpe Adria Green (AAG).

Uprava za zaščito in reševanje je v soboto objavila, da je bilo v petek nekaj po 16. uri v obrobnem kanalu Rižane pod Dekani opaženo onesnaženje vode. Obveščene so bile pristojne službe, ugotovljeno pa je bilo, da se je na platoju gradbišča drugega tira nad Dekani pojavil izvir, ki izpira lapor v kanal in tako pride do obrobnega kanala reke Rižane. Delavci so naredili preusmeritev toka, je še navedla uprava.

Nastal je "beton"

"Na srečo se je onesnaženje večinoma sedimentiralo, nastal je 'beton', in vsaj do onesnaženja reke Rižane v hujšem obsegu ni prišlo," so navedli v AAG.

Dodali so, da so obvestili policijo in novinarje, na mesto dogodka so prišli odgovorni z direkcije za vode, civilna zaščita in preostali organi, ki so zadolženi za ukrepanje ob takšnih dogodkih.

Neodgovorno načrtovanje del

"V Ribiški družini Koper in okoljevarstveni organizaciji AAG smo presenečeni nad neodgovornim načrtovanjem del v predoru. Glede na kamninsko zgradbo in številne lokalne vodne vire je bilo pričakovano, da bodo med deli zadeli kakšno izmed vodnih koncentracij. Pričakovali bi, da bodo že v fazi priprav poskrbeli za ustrezne lovilce onesnažene vode, kar se bo dogajalo tudi med rednim delovanjem," so zapisali v AAG.

Zahtevajo ukrepanje inšpekcije in organov pregona, sanacijo stanja v vodotokih ter povrnitev škode in stroškov dela ribičem, ob zaključku postopka pa pričakujejo poročilo in izvedene ukrepe, da se takšen dogodek ne bi več ponovil.