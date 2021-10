Gradnja drugega tira zahtevala prvo smrtno žrtev

Delavcu so po padcu z gradbenega odra prvo pomoč zagotovili sodelavci. Prvi so na mesto nesreče prispeli gasilci PGD Materija, ti so ob prihodu na kraj ugotovili, da oseba ne diha, zato so takoj začeli izvajanje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. Po prihodu zdravstvenega osebja so pomagali pri nadaljnjem oživljanju, vendar je oseba kljub trudu sodelavcev, gasilcev in zdravstvenega osebja na kraju nesreče umrla. V intervenciji je sodelovalo osem gasilcev PGD Materija z dvema voziloma, zdravnik in reševalci ZD Sežana ter policisti PP Kozina.