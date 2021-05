Vrtovec: Kocka je padla, drugi tir se od danes gradi #video

Po dolgih letih takšnih in drugačnih zavlačevanj, prerekanj, zasledovanj tudi parcialnih interesov, vseh pravnih in tudi političnih zapletov je Slovenija po besedah infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca končno na točki, ko ni več vrnitve. "Kocka je padla, drugi tir se od danes naprej gradi," je dejal ob podpisu pogodbe za dela na projektu.

"Leta in leta smo čakali na ta dogodek. Čakala je Slovenija, čakala je Evropa, čakale so naše zaledne države, ki imajo Luko Koper za strateško luko, in čakali so državljani, logistika in gospodarstvo," je dejal minister Jernej Vrtovec na gradbišču v Dekanih pri Kopru, kjer so danes podpisali še pogodbo za glavna dela na projektu drugi tir med Divačo in Črnim Kalom, s tem pa zaznamovali tudi simboličen začetek glavnih gradbenih del.

Projekt bo končan do leta 2025

Slovenska logistika si v tej neusmiljeni globalni gospodarski tekmi, ki večkrat poteka na premočenem in težkem igrišču, po Vrtovčevih besedah ne sme več privoščiti poraza. "Ta bi imel daljnosežne negativne posledice za vse slovensko gospodarstvo. Dovolj je bilo tudi avtogolov in zdaj je čas za gole v nasprotnikovi mreži. Z današnjim dnem smo na tej tekmi izenačili, verjamem, da bomo čez 10 let v veliki prednosti," je poudaril.

Minister je še dejal, da je zdaj pomembno predvsem to, da ga zgradimo v roku, pregledno in znotraj finančne konstrukcije. Dela na drugem tiru morajo biti glede na časovnico končana leta 2025, leto pozneje pa naj bi bil tir predan v uporabo.

Dela na omenjenem odseku bo za 403,6 milijona evrov izvedel Kolektor CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin.

Priprave za zagon projekta drugi tir trajale več kot dve desetletji

"Izvedba projekta ni pomembna le za nas. Vplive čuti vsa slovenska gradbena operativa," je dejal direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli. Ta pri tako obsežnem projektu gradbinci ne bodo pridobili le znanja, izkušenj in referenc, ampak bo vpliv po njegovih besedah čutilo vse slovensko gospodarstvo. Prav tako bo gradnja projekta bistveno pripomogla pri izhodu gospodarstva iz krize po pandemiji novega koronavirusa, je prepričan.

"Stroji so pripravljeni, ekipe so pripravljene, zdaj pa nam dovolite, da pokažemo, kaj znamo in kaj zmoremo," je sklenil Mugerli.

Podpisu je prisostvoval tudi predsednik upravnega odbora podjetja Yapi Merkezi Mustafa Basar Arioglu, ki je opozoril na pomen Luke Koper za slovensko gospodarstvo in gospodarstvo zalednih držav ter poudaril, da bo drugi tir pristanišču pomagal rasti. "Naše podjetje v vseh državah, kjer deluje, spoštuje lokalne navade, lokalno prebivalstvo in pogoje. Trudimo se, da ne poškodujemo okolja, in vedno poskrbimo, da za seboj pustimo dober projekt," je zatrdil.

Kolektorjev konzorcij bo glavna dela opravljal tudi na odseku med Črnim Kalom in Koprom. Ponudil je ceno 224,7 milijona evrov, pogodbo za izvedbo del pa so podpisali 31. marca.

Z današnjim dogodkom se bodo simbolično začela dela na največjem infrastrukturnem projektu v državi, katerega vrednost je po novem ocenjena na nekaj manj kot milijardo evrov in za katerega so se prve priprave začele že pred skoraj 25 leti.