Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Marmarskem morju na jugu Istanbula se skrb vzbujajoče širi debela plast sluzi, ki pomeni vse večjo grožnjo morskemu življenju in ribiški industriji. K temu naj bi pripomogli tudi podnebne spremembe in onesnaževanje okolja, opozarjajo ekologi. Sluz je posledica delovanja planktonskih alg, ki proizvajajo organske snovi in jih pod določenimi pogoji izločajo v morje.