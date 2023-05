Prihaja poletje in Hrvati bodo za turiste pošteno navili cene

Kot smo ugotovili v zadnjem primerjalnem testu PRIMA trinajstih električnih avtomobilov, se polnilna infrastruktura na Hrvaškem šele postavlja na noge. Na poti iz celine proti Dalmaciji izven poletne sezone dejansko niti ni slaba, saj imajo pri Bosiljevem manjši polnilni park, ob tem pa še nekaj hitrih polnilnic. Njihovo število bo le težko zadostilo potrebam turistov v električnih avtomobilih – izjema so le tistih v teslah, ki imajo prek Dalmacije urejene lastne hitre polnilnice.

Foto: PRIMA

Hrvaški ELEN, ki je mreža polnilnic v lasti državne energetske družbe HEP, bo s prvim junijem podražil cene za polnjenje električnih avtomobilov. Ukrep je očitno usmerjen prav v poletno sezono, saj novi cenik velja od 1. junija do 30. septembra.

Tako se bo ena kilovatna ura (kWh) na 50-kilovatni polnilnici ob avtocesti s 46 povečalo na 62 centov, kar je 34-odstotna podražitev, pri resda redkih ultra zmogljivih polnilnicah z močjo nad 100 kilovatov pa bo ena kWh namesto 66 poleti stala kar 85 centov. To je 28 odstotkov več kot do zdaj.

Foto: Gregor Pavšič

Ali ELEN preprosto izkorišča trenutni monopolni položaj?

Pri tem velja omeniti, da bo predvsem uporaba teh najzmogljivejših polnilnic izjemno draga, saj cena presega celo do zdaj najdražji Ionity. Pri zmerni porabi 20 kWh na 100 kilometrov bo dodatnih sto kilometrov dosega, s katerim bo voznik mirno dosegel želeno destinacijo, treba plačati kar 17 evrov na najmočnejši ali 12,4 evra na klasični hitri polnilnici.

ELEN ima proti Dalmaciji pri takih polnilnicah, ki bodo za turiste na poti najbolj zaželene, vsaj trenutno še monopol.

Najbolj brezskrbni na pot Teslini vozniki

Petrol namreč šele postavlja ultra zmogljive polnilnice pri Jastrebarskem in Karlovcu. Vsaj te bi letos poleti že lahko delale, saj polnilnice že nekaj časa stojijo v pripravi. Zanimiva bo tudi nadaljnja širitev mreže Ionity, ki med Novim mestom (Smlednik) in Zadrom nima druge polnilnice. Izjema so le tiste na vzhodni strani Zagreba, ki so namenjene voznikom na poti proti Srbiji.

Tesla ima ob avtocesti polnilnice v Karlovcu, nato pa še pri Otočcu, Zadru, Splitu in tudi pri Dubrovniku.