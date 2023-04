Potep po Sloveniji: taka je najdražja tesla s cenika #foto

Tisoč kilometrov po Sloveniji s teslo model X v različici plaid, ki ima 1.030 "konjev", prostor za šest potnikov in z nekaj dodatne opreme stane več kot 140 tisoč evrov. Dražje in bolj divje tesle na ceniku ni. Bolj kot z zmogljivostmi, ki so seveda paša za oči in duha, 2,5-tonski športni terenec prepriča z izjemno nizko porabo, učinkovitim polnjenjem in dosegom več kot 450 kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič Če odmislimo 25 centimetrov pri višini in 300 kilogramov pri masi, je Teslin model X dimenzijsko zelo podoben cestni "pošasti" na osnovi modela S, ki smo ga pred tedni preizkušali tudi na letališki stezi. Model X je za Teslo tudi preizkusni model, s katerim med vozniki iščejo odzive na mnoge novosti. Ima odrezan volan, ki nima obvolanskih ročic, vrata se odpirajo in zapirajo samodejno, zaščitni znak modela X so še vedno dvižna stranska zadnja vrata. S kombinacijo treh motorjev, osupljivih zmogljivosti in odlične energijske učinkovitosti meri na kupce, ki bodo iskali avtomobil posebne narave.

Teslin model X je z obsežno nadgradnjo tudi po osmih letih resda ostal avtomobil številnih tehničnih presežkov, toda s svojo ceno čez 130 tisoč evrov meri v premijski segment (električnih) športnih terencev in tam pokaže tudi nekaj svojih pomanjkljivosti. Na primer nekaj manj prefinjenosti pri materialih in izdelavi, predvsem pa pri zvočni zatesnjenosti potniškega prostora. Če Tesla za zdaj z modelom Y v velikoserijskem električnem segmentu nima prave konkurence, so razmerja v premijski konkurenci s cenami čez 100 tisoč evrov vendarle malo drugačna.

Palec gor: zmogljivosti, nizka poraba in velik doseg, praktičnost, učinkovitost polnjenja.

Palec dol: zvočna zatesnjenost, le šest sedežev v različici plaid, majhen senčnik za voznika.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Če smo pri modelu S grajali prostornost in tudi udobje vožnje na zadnjih sedežih, je prostora v modelu X veliko več. Sedi se višje, kar je seveda tudi zasluga zasnove športnega terenca. Razlika v masi znaša okrog 300 kilogramov. To pomeni, da ima prazen model X že maso 2,5 tone. Različica plaid je od klasičnega modela X težja sto kilogramov.

Model X je 3,6 centimetra daljši od modela S, je tudi dober centimeter širši, medosje pa je skoraj enako. Največja razlika, in sicer 25 centimetrov, je pri višini. Avtomobila sta si dimenzijsko podobna, njun namen pa je vendarle precej drugačen.

Pogon pri različici plaid je enak. Sestavljajo ga trije elektromotorji s sistemsko močjo 760 kilovatov (1.030 "konjev"). Zadaj sta dva 309-kilovatna, spredaj pa še dodatni 314-kilovatni elektromotor. Pospešek do 100 kilometrov na uro znaša manj kot tri sekunde, najvišja hitrost pa 262 kilometrov na uro.

Foto: Gregor Pavšič

Z zloženo tretjo vrsto sedežev znaša prostornina prtljažnika 957 litrov, z dvignjenimi sedeži tretje vrste pa še vedno zavidljivih 425 litrov. Tudi sprednji prtljažnik je velik in meri 183 litrov. Tisti v modelu Y ima prostornino 117 litrov.

Teslina modela 3 in Y sta namenjena velikoserijski proizvodnji, saj imata odlično razmerje med ceno, zmogljivostmi in praktičnostjo, modela S in predvsem X pa sta usmerjena tudi v nekoliko bolj iracionalni del trga. Model X je poln zanimivih tehnoloških posebnosti, ki pa vsem in vedno tudi ne bodo všeč.

Prav gotovo bo na cesti veliko bolj delil mnenja kot 30 centimetrov krajši model Y, saj je pravzaprav namenjen kupcem, ki iščejo prostorni električni SUV in so jim tehnološke novotarije dovolj blizu.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Če odrezan volan yoke poznamo že iz modela S, posebnost ostajajo predvsem dvižna stranska vrata. Nekoč si jih je zamislil Elon Musk ter vztrajal pri njih ne glede na inženirske izzive in težave, ki so jih prinesla. Sistem odpiranja in zapiranja deluje dobro, tudi takrat, ko je prostora manj. Vrata se odpirajo približno sedem sekund.

To je dobro, ko se zadaj želijo usesti potniki, manj pa, ko želimo na zadnje sedeže le nekaj hitro odložiti. Z ročnim potegom vrat bi to opravili veliko hitreje. Dvižna vrata bodo prav gotovo element modela X, ki bi lahko najbolj delil izkustvena mnenja.

Foto: Gregor Pavšič

Model X ima še več novosti in na nekatere se voznik privadi hitreje kot na druge. Po tisoč kilometrih prav gotovo "kupim" samodejno zapiranje voznikovih vrat, ko pritisnem stopalko za zavoro. To sicer ni novost, saj jo ima model X že od samega začetka. Ob približevanju se vozniku lahko tudi samodejno odprejo vrata.

Hitro se je mogoče navaditi vklopa smernikov prek obeh gumbov na volanskem obroču. Nekaj več privajanja je z izbiro smeri vožnje oziroma upravljanjem menjalnika. Ker ni desne obvolanske ročice, je treba podrsati po zaslonu ali pa pritisniti "stikala" na spodnji strani sredinske konzole. Osebno bi vrnil desno ročico, saj bi bilo manevriranje v tem primeru hitrejše. Odrezan volan prinaša prednosti na avtocesti, in sicer zaradi boljše preglednosti, kar se v praksi izkaže za presenetljivo opazno prednost. Več preprijemanja je potrebnega ob parkiranju, na ovinkih večjih težav ni.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Če pustimo ob strani dobrih tisoč "konjev" in tri elektromotorje, so ključne prednosti avtomobila še naprej pri porabi in učinkovitosti polnjenja. Poraba ob večinski avtocestni vožnji je znašala med 21 in 22 kilovatnimi urami (kWh), kar je odličen rezultat za pet metrov dolg in 2,5 tone težak električni športni terenec.

Baterija ima uporabno kapaciteto 95 kilovatnih ur, zato je s tako porabo v praksi povsem realen doseg več kot 450 kilometrov. Ta del uporabe avtomobila ostaja najbolj prepričljiv.

Foto: Gregor Pavšič

Odlično je tudi polnjenje. Moč se je na polnilnici Ionity dvignila na okrog 220 kilovatov. Ob primerno prazni bateriji je avtomobil sto kilometrov dosega dobil v pičlih petih minutah. Avtomobil zna toplotno predpripraviti baterijo na polnjenje, zato je moč takoj ob priklopu preskočila "magično" mejo 200 kilovatov.

Teslini vozniki v Sloveniji počasi že pogrešajo več lastnih hitrih polnilnic. Teh na primer še ni proti Dolenjski, tudi na Štajerskem so šele naprej od Maribora. V središču Slovenije ostajajo polnilnice na obrobju Ljubljane. Tam se je avtomobil polnil z močjo dobrih sto kilovatov, saj polnilnica večjih moči za zdaj ne omogoča. Moč pa je bila zelo konstantnih sto kilovatov skoraj do 80-odstotne napolnjenosti baterije.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Po naših informacijah se bo število Teslinih polnilnic v Sloveniji v letu ali dveh vsaj podvojilo, posamezne pa bodo nadgradili na višje moči. Le polnilnica v Žirovnici na Gorenjskem je trenutno 250-kilovatna. To bo nujno tudi zaradi močno povečane prodaje preostalih Teslinih modelov.

Pohvaliti gre informacijski sistem pri načrtovanju poti, ki zna ves čas vožnje preverjati predvideno količino električne energije na koncu poti. Pri Teslinih polnilnicah avtomobil javlja ceno za eno kilovatno uro. Trenutno so cene v Sloveniji zelo nizke, in sicer 35 centov na kilovatno uro, kar je polovica cene s polnilnice Ionity.

Foto: Gregor Pavšič

V Sloveniji je Teslin športni terenec na voljo v dveh različicah. Na voljo je za slabih 115 tisoč evrov, kolikor stane različica long range. Podobno kot pri manjšem modelu Y tudi ta ponuja odlične zmogljivosti, tudi pospešek okrog štiri sekunde do sto kilometrov na uro. Različica plaid ceno poviša za 20 tisoč evrov.

Plaid ima še bolj brutalne pospeške, a pričakovano nekoliko manjši doseg. Plaid je na voljo le s šestimi sedeži, klasični long range pa tudi s petimi ali sedmimi. Zadnja dva sedeža sta spravljena v ravno dno prtljažnika, v drugi vrsti pa sta torej dva posamična sedeža ali klasična klop. V praksi je šestsedežni model X plaid namenjen štirim odraslim potnikom, predvsem družine bodo prej iskale pet- ali sedemsedežno različico avtomobila.

Cena je premijska, kar velja tudi za dodatno opremo

Testni avtomobil je stal 143 tisoč evrov, kar je okrog devet tisočakov več, kot stane izhodiščni model X plaid. Dodatek so bila 22-palčna platišča za skoraj šest tisoč evrov (serijska so 20-palčna), črna nekovinska barva pa stane 1.850 evrov. Serijska barva brez doplačila je bela, nekatere barve so še dražje. Največ stane ultrardeča za 3.200 evrov.

Prav veliko drugih doplačil pri modelu X ni. Izjema je paket nadgradnje Autopilota za 3.800 evrov, ki pa prinaša dokaj omejeno uporabnost oziroma več vozniških težav kot pravih koristi. Osnovni Autopilot, ki opravlja ključno vlogo radarskega tempomata, je vključen serijsko. Pri tem dodajmo, da bodo vse tesle z letnico 2023 na ceste prišle brez kakršnegakoli zunanjega senzorja. Njihovo funkcijo bodo v celoti prevzele kamere.