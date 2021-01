Janša za Nobelovo nagrado za mir predlagal Pedra Opeko

Predsednik vlade Janez Janša je za Nobelovo nagrado za mir za leto 2021 predlagal slovenskega misijonarja Pedra Opeko in njegovo humanitarno organizacijo Akamasoa, ki deluje v predmestju Antananarivo na Madagaskarju. Predlani je humanitarno združenje Akamasoa (sl. Dobri prijatelji) praznovalo svojo tridesetletnico obstoja. V teh treh desetletjih je Opeka s svojim združenjem bojeval številne bitke proti revščini, ljudem na obrobju družbe je dajal upanje in jim zagotavljal možnosti in priložnosti, da so si spet povrnili svoje dostojanstvo, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Misijonar Pedro Opeka je svoje celotno svoje življenje posvetil temu, da pomaga ljudem, ki živijo v obupnih življenjskih razmerah v mestu Antananarivo. Že od samega začetka je Opeka, ki že skoraj 50 let pomaga najrevnejšim, želel revnim, brezdomcem ter vsem na obrobju družbe pomagati tako, da bodo sposobni samostojnega življenja, in sicer na način, da jim je omogočil delo ter finančno neodvisnost, pa tudi izobraževanje, so sporočili iz kabineta predsednika vlade Janeza Janše.

Opeka izboljeval številne bitke in ljudem pomagal povrniti dostojanstvo

Neumorna prizadevanja Opeke in njegovih sodelavcev so po njihovih navedbah obrodila neverjetne sadove. Združenje Akamasoa vključuje več kot 18 vasi z vso potrebno infrastrukturo. Nekdanji brezdomci in družine danes živijo v več kot štiri tisoč opečnatih hišah. Skupnost zagotavlja celovito izobraževanje, začenši z vrtci, nato pa z osnovnimi, poklicnimi in srednjimi šolami do nedavno ustanovljene univerze Akamasoa in treh knjižnic. Okoli 13 tisoč otrok in mladostnikov se redno izobražuje in je vključenih v šolski sistem.

Misijonar Pedro Opeka je svoje celotno svoje življenje posvetil temu, da pomaga ljudem, ki živijo v obupnih življenjskih razmerah v mestu Antananarivo, so poudarili v kabinetu predsednika vlade. Foto: STA

Mladi se lahko izobrazijo in usposobijo za različne poklice in oblike dela. Akamasoa ima šest klinik, tri bolnišnice in štiri porodnišnice. Na voljo je 18 različnih športnih igrišč. Zahvaljujoč prizadevanjem Opeke in prizadevanjem njegovih zavzetih malgaških sodelavcev, so v Akamasoi do zdaj pomagali več kot pol milijona najrevnejšim ljudem na Madagaskarju. Združenje Akamasoa letno razdeli tudi približno pet milijonov obrokov hrane.

Podpora, ki jo Akamasoa nudi, pa je celovita, ne le, da nudi bivalne pogoje za človeka dostojno življenje, temveč se revnim pomaga najti primerno delo, otrokom, ki so živeli na smetiščih, se omogoča obiskovanje šol v Akamasoi, družinam ponujajo stanovanja v urejenih stanovanjskih naseljih Akamasoa, nudijo jim zdravstveno varstvo, parke, športna igrišča.Vse delo v skupnosti Akamasoa izvaja skoraj 500 domačinov.

Dejavnost Pedra Opeke pooseblja cilje OZN

Omenjene ustanove in projekti, ki jih izvaja Akamasoa, zagotavljajo tudi delo za več kot štiri tisoč ljudi v kamnolomih, majhnih kmetijah, različnih delavnicah in trgovinah. Poleg Akamasoe je Opeka zgradil tudi številne nove izobraževalne ustanove drugje na Madagaskarju, ki jih danes upravljajo državne institucije. Opeka mlade Madagaskarje uči spoštovanja in skrbi za naravo. Izjemno se zavzema za pogozdovanje in zaščito gozdov na Madagaskarju, od katerih jih je bilo že 70 odstotkov uničenih. Skupaj z mladimi vsako leto posadi okoli 50 tisoč sadik.

Kot je ob nominaciji poudaril premier Janez Janša, je pristop Pedra Opeke in njegovega združenja Akamasoa k razvoju družbe in humanitarnosti celovit, dejavnost Opeke pa pooseblja cilje Organizacije Združenih narodov (OZN). Foto: STA

Kljub temu, da Opeka svojo humantiarno dejavnost izvaja le na Madagaskarju, pa je ta pritegnila tudi pozornost tuje javnosti. Akamasoa ima prijatelje, donatorje in podpornike v številnih državah po svetu. Akamasoa služi kot navdih, da se naučimo deliti in pomagati najbolj ranljivim. Kot je ob nominaciji poudaril premier Janša, je pristop Opeke in njegovega združenja Akamasoa k razvoju družbe in humanitarnosti celovit, dejavnost Opeke pa pooseblja cilje Organizacije Združenih narodov (OZN).

Humanitarna prizadevanja Opeke in njegovih malgaških sodelavcev sta tako postala globalni mirovni projekt v boju proti revščini, marginalizaciji in krivicam, da bi revnim ljudem po svetu omogočili življenje, ki je vredno človeškega bitja. Premier Janša je v nominaciji izpostavil tudi besede nekdanjega predsednika Madagaskarja Heryja Rajaonarimampianina, ki je leta 2014 o Opeki dejal: "Oče Pedro je živi svetilnik upanja in vere za premagovanje revščine. Vse državljane po vsem svetu vabim, naj se poklonijo tej izjemni osebi, ki je vsak dan svojega življenja vlagala v boj proti revščini in izključenosti ter ustvarila novo družbo, ki revnim prinaša upanje in srečo."