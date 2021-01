Zadnja priložnost za Trumpa. Mu bo uspelo dobiti prestižno nagrado?

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, podnebna aktivistka Greta Thunberg, ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se že omenjajo kot možni nominiranci za Nobelovo nagrado za mir za leto 2021. To je pokazala raziskava med norveškimi poslanci, ki imajo ta privilegij, da lahko predlagajo kandidate za prestižno nagrado. Rok za oddajo nominacij se bo zaključil danes, nekdanji ameriški predsednik Trump pa bo očitno dobil še zadnjo priložnost, da postane Nobelov nagrajenec za mir.

Čeprav bi se nekaterim verjetno zdelo nezaslišano, da bi Donald Trump prejel Nobelovo nagrado za mir, je bil zdaj že nekdanji ameriški predsednik večkrat med nominiranci za prestižno nagrado. Trump, ki v preteklosti ni skrival želje po prejemu omenjene nagrade, bo letos verjetno imel zadnjo priložnost, da prejme nagrado, ki jo podeljuje norveški Nobelov odbor.

Rok za vložitev nominacij se bo iztekel danes, med najresnejšimi kandidati za letošnjo Nobelovo nagrado za mir pa se sicer omenjajo okoljska aktivistka Greta Thunberg, ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni in WHO. Slednja naj bi se med nominirance uvrstila zaradi programa Covax, v okviru katerega bodo revnim državam zagotovili dostop do cepiva proti bolezni covid-19.

Med nomiranci tudi Trump, Tihanovska in gibanje Črna življenja štejejo

Nominirance za Nobelovo nagrado za mir predlaga širok krog posameznikov, in sicer od članov parlamentov in univerzitetnih profesorjev do nekdanjih dobitnikov nagrade in članov uglednih mednarodnih združenj. Pri norveškem Nobelovem odboru, katerega člani odločajo o dobitniku nagrade, imen nominirancev in neuspešnih nominirancev nikoli ne razkrivajo, saj nominacije same po sebi še ne pomenijo podpore odbora.

Posamezni predlagatelji sicer lahko javno razkrijejo svoje kandidate za nominirance. Trumpa je za Nobelovo nagrado za mir za leto 2021 septembra lani predlagal skrajno desni norveški politik Christian Tybring-Gjedde. Med potencialnimi nomiranci naj bi bila tudi beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska in gibanje Črna življenja štejejo (Black Lives Matter). Dobitnika Nobelove nagrade za mir za letošnje leto bodo razglasili oktobra. Lani je prestižno nagrado dobil Svetovni program za hrano.