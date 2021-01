Osebje v Mar-a-Lagu po vrnitvi Trumpa množično daje odpoved

Tako vsaj poroča avtor in novinar Laurence Leamer, ki se je podpisal pod knjigo Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump’s Presidential Palace. Leamer je v intervjuju za televizijo MSNBC razkril, da osebje v letovišču noče več delati za nekdanjega predsednika, predvsem zaradi že druge ustavne obtožbe, ki ga bremeni spodbujanja upora proti oblastem ZDA.

Razložil je, da je osebje po tiho dalo odpoved, saj nočejo, da bi jih še povezovali z Donaldom Trumpom, hkrati pa tam ni več zabavno delati, je dodal. "To je postal žalosten kraj, nič več ni takšen, kot je bil."

Ob tem predvideva, da bo upadlo tudi zanimanje novih članov za to slavno letovišče, za katero so prej za članstvo plačevali tudi po 200 tisoč dolarjev, ker je bil Trump predsednik, kar se bo, po mnenju Leamerja, zdaj spremenilo. "To je še en pokazatelj, kako je njegova moč upadla."

"V Palm Beachu je bilo veliko ljudi zanj zgolj zato, ker so želeli, da bi znižal davke in so želeli cvetočo borzo. Toda odhajajo od njega. Tudi tu ga ljudje ne marajo."

Niti sosedje ga nočejo več gledati ves čas

Leamer je v intervjuju še povedal, da je Trump zdaj izoliran od sveta, da "nima kam iti" in da se bo težko spoprijel s tem, da ni več predsednik. Brez dlake na jeziku je še dodal: "Je motena oseba."

Da ni več tako zaželen v Palm Beachu, je potrdil tudi časnik The Washington Post, ki je poročal, da hočejo Trumpovi sosedje po pravni poti doseči, da se Trump z družino ne bi tja naselil za nedoločen čas, nekateri se celo bojijo, da za zmeraj.

Sosedje naj bi šli celo tako daleč, da so mestnim oblastem napisali pismo, da Trump nima pravice, da bi v spomeniško zaščiteni graščini Mar-a-Lago živel ves čas, pa čeprav gre za posestvo, ki je v njegovi lasti že od leta 1985. V času predsednikovanja je Trump namreč tam preživel manj časa, česar so se navadili in si zdaj želijo, da se to ne bi spremenilo.

