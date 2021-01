Biden je v ovalni pisarni odstranil Trumpov gumb za dietno kolo

Takoj po prisegi kot 46. ameriški predsednik je Joe Biden odpravil kar nekaj ukrepov predhodnika Donalda Trumpa, med drugim se je takoj lotil tudi preurejanja ovalne pisarne. Iz nje je, sodeč po najnovejših fotografijah, odstranil slavni rdeči gumb, ki ga je Trump uporabljal za priklic njegove najljubše pijače.

Kadar je pritisnil nanj, mu je član osebja na srebrnem pladnju prinesel dietno kolo, vendar ne v pločevinki, temveč v kozarcu, polnem ledu.

O slavnem gumbu se je leta 2019 razpisal nekdanji član osebja Bele hiše Chris Sims v svoji knjigi Team of Vipers. V njej je razkril, da je Trump z njim rad vlekel za nos svoje goste: ko je pritisnil nanj, je dejal, da je s tem poslal signal v nuklearno tovarno orožja. "Gostje so se pogledali z dvignjenimi obrvmi, nato pa se je čez nekaj minut na vratih pisarne prikazal strežnik s pladnjem v roki," je razložil Sims in dodal, da je Trump takrat bruhnil v smeh.

Novi ameriški predsednik je takoj poskrbel za drugačno opremo v ovalni pisarni. Foto: Reuters

Kot kaže gumb na Bidna ni naredil vtisa, saj ga je očtino že odstranil iz pisarne, je tvitnil politični komentator Tom Newton Dunn, ki je objavil fotografijo novega predsednika, kako podpisuje dokumente.

"Gumba ni več," je ob objavi zapisal Dunn.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk