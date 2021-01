Melania Trump postala spletni hit: "Vidi se, da ima dovolj vsega" #video

Vse do konca opravljanja dolžnosti ameriške prve dame je bila Melania Trump vljudna, nasmejana in pripravljena na poziranje, a takoj ko sta z Donaldom zapustila Washington in pristala na Floridi, je s tem zaključila.

Melania Trump je postala spletni hit, ko je po prihodu na Florido jasno nakazala, da ima dovolj vsega. Ko sta z Donaldom stopila z letala, se sprehodila po rdeči preprogi, je nekdanji ameriški predsednik postal in pomahal množici ter fotografom, a Melanii očitno ni bilo do tega. Mirno je odkorakala naprej, izven kadra, in sedla v čakajoči avtomobil.

Njena poteza je navdušila tviteraše, ki so pričakovano skovali precej šal na ta račun.

"Vidi se, da ima dovolj vsega," in "Če bi fraza "ni mi treba več početi tega sr****" bila oseba," sta le dva od tvitov, ki trenutno krožita po spletu, vključno s priljubljenim: "Slovenka več ne je** žive sile." In: "Tokrat sem prepričana, da to ni lažna Melania."

NE JEBE VISE SLOVENKA ZIVU SILU pic.twitter.com/TMUHcWSiQV — Bogatašica✨ 1312 (@prefensii) January 20, 2021

Only time I’m confident it’s not Fake Melania https://t.co/AVuaU7dkdG — Myka Fox Ⓜ️ (@MykaFox) January 20, 2021

Ne manjkajo niti šale na račun njene obleke, češ da je v Beli hiši ob odhodu ukradla nekaj preprog ali zavese za prhanje, nekdo pa se je celo pošalil, da nosi "tradicionalno slovensko ločitveno obleko."

She's wearing the traditional Slovenian divorce dress. — MJC (@MattCubstead) January 20, 2021

Look l’m not usually snarky...

But did Melania steal the drapes? https://t.co/C5R9lVfGeK — Bambi Koslen (@koslen_bambi) January 20, 2021

Not Melania stealing White House carpets on the way out... #InaugurationDay pic.twitter.com/0bXT6ntOnd — DJ Based on the Novel Push by Sapphire Evangelista (@WakandaBS_isDis) January 20, 2021

Zakonca Trump sta na Florido odpotovala tik pred inavguracijo Joeja Bidna, katere naj bi se po tradiciji udeležila, saj odhajajoči predsednik novemu tako uradno preda oblast. A je Trump po 150 letih prvi odhajajoči predsednik ZDA, ki se ni udeležil inavguracije svojega naslednika.

Preberite tudi: