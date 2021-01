Janša: Načrtovanju vpisa na fakultete bo vlada tudi letos posvetila vso dolžno pozornost

Premier je v prispevku z naslovom Strateške odločitve o naši prihodnosti opomnil na sprejemanje različnih slovenskih in evropskih resolucij o inovativnosti, umetni inteligenci, digitalni Sloveniji in Evropi. "Govorimo o tem, kako nas lahko samo inovacije in nove tehnologije obvarujejo pred posledicami globalnega segrevanja. Istočasno načrtujemo vpise na naše javne šole in fakultete in z njimi določamo, kakšna znanja bodo imeli naši otroci čez 5, 10, 15 in 20 let," je navedel.

Ob tem je izpostavil vprašanje skladnosti načrtovanih vpisov z razvojnimi resolucijami. "Bo Slovenija s strukturo 39 odstotkov šolajočih se z znanji iz družboslovja, humanistike in umetnosti napram 37 odstotkov z znanji iz naravoslovja, tehnike in informatike sredi četrte industrijske revolucije sploh kakorkoli konkurenčna državam, kjer je to razmerje 1 proti 2?" je vprašal, piše STA.

"Država potrebuje tako dobro humanistično kot tehnično inteligenco"

Prav tako se je po njegovih navedbah treba zavedati delovanja zakona poklicne dinamike v praksi. "Iz dobrega inženirja ali zdravnika velikokrat skozi poklicno kariero nastane tudi dober menedžer. Izjemno redko pa iz dobrega ekonomista, filozofa ali pravnika skozi poklicno kariero nastane dober inženir ali zdravnik," je pojasnil.

Kot je poudaril premier, država potrebuje tako dobro humanistično kot tehnično inteligenco. Razmerja med posameznimi profili določajo potrebe časa in okolja, potrebe gospodarstva in javnih služb, pa tudi drugi dejavniki, kot sta demografija in ekologija, je zapisal.

Foto: STA

Koliko posameznih profilov bomo potrebovali čez pet ali 20 let, je seveda nemogoče natančno izračunati - je pa mogoče brez težav videti, kaj načrtujejo v visoko razvitih državah. Brez težav je mogoče videti, koliko posameznih profilov je že danes brez dela, na stroških zavoda za zaposlovanje ali zaposlenih z delom, za katero se niso šolali. "Dodatno vpisovanje velikega števila nezaposljivih ob vseh teh možnostih za realne ocene meji na družbeno blaznost," je pripomnil.

Napovedal je, da bodo načrtovanju vpisa zato tudi letos posvetili vso dolžno pozornost, "ne glede na nerganje posameznikov, ki vidijo samo svoje ozke vrtičke in ne delujejo družbeno odgovorno". Od takšnih odločitev je namreč po njegovih navedbah predvsem "odvisno, kakšne bodo vaše plače in pokojnine v prihodnjem desetletju."

Vlada v četrtek namreč še ni podala soglasja k razpisu za vpis na fakultete v prihodnjem študijskem letu. Zamik soglasja je vznemiril tako visokošolsko kot del politične javnosti, a je Janša zatrdil, da vpis ni ogrožen, še povzema STA.