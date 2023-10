"Želeli so uničiti vse simbole Jugoslavije, motila jih je ideja o skupnem življenju"

Mira Furlan, v Zagrebu rojena igralka hrvaških, judovskih in slovenskih korenin, je z ljubeznijo do srbskega režiserja živela idejo o sobivanju v skupni državi, prav zaradi tega, ker je zavračala delitev na narode, pa je morala iz svoje domovine oditi.

Junija letos je izšel slovenski prevod knjižne uspešnice Imej me rajši kot vse na svetu, avtobiografije igralke Mire Furlan. Izpoved ene največjih filmskih in gledaliških igralk nekdanjega jugoslovanskega prostora je ob lanskem izidu pretresla javnost, ona pa tega trenutka ni dočakala - leta 2021 je umrla za posledicami okužbe z virusom Zahodnega Nila.

Foto: Mladinska knjiga Ta teden je v ljubljanskem Konzorciju gostoval njen mož, srbski režiser Goran Gajić, ki je igralki ob pisanju ves čas stal ob strani, sam pa je knjigi dodal tudi en, zadnji stavek. Knjigo je pisala v angleščini, z njo je želela njunemu sinu Marku pojasniti, kaj se je v domovini njegovih prednikov dogajalo, preden se je rodil.

Zgodba Mire Furlan in Gorana Gajića je zgodba o razpadu Jugoslavije. Njuna zveza in umetniško sodelovanje, ki je povezovalo Zagreb in Beograd, sta ob izbruhu napetosti med jugoslovanskimi narodi postala moteča. V času, ko to ni bilo več zaželeno, sta bila opomnik, da je sobivanje vendarle mogoče. "Želeli so uničiti vse simbole Jugoslavije, motila jih je sama ideja o skupnem življenju," je dejal Gajić, "naju pa je zanimalo le to, kako sva lahko skupaj."

Izgnana iz Zagreba

Miro Furlan so tako ob začetku vojne na Hrvaškem čez noč odpustili iz Hrvaškega narodnega gledališča (HNK), češ da ne bi smela še naprej sodelovati z beograjskimi gledališčniki, v javnosti in medijih se je proti njej začela kampanja blatenja, hrbet ji je obrnila večina prijateljev in kolegov. Takrat sta se z Gajićem odločila za odhod v ZDA, državo, ki jo po njegovih besedah prav tako razdvaja politika.

"Kot je Mira zapisala v knjigi, je bilo dogajanje v Jugoslaviji napoved, kaj se bo začelo dogajati po vsem svetu," je opozoril, "v ZDA so se v zadnjih nekaj letih, sploh s Trumpom, začele dogajati neverjetne spremembe, ki so Miro zelo spominjale na Balkan. Ljudje po ulicah nosijo svastike in bakle, imeli smo poskus državnega udara ..."

Foto: STA

Uspeh v ZDA in vrnitev na Hrvaško

Po težkih začetkih sta se v ZDA vrnila k svojima poklicema, uspelo jim je z uprizoritvijo priredbe Sofoklejeve Antigone v Los Angelesu, Miri Furlan pa je nato uspel tudi preboj v Hollywood. Igrala je v serijah Babilon 5 in Skrivnostni otok ter postala mednarodno prepoznavna igralka. Na Hrvaško se je vrnila leta 2002, 11 let po odhodu v ZDA, da bi igrala v gledališču Ulysses igralca Radeta Šerbedžije na Brionih. Ta vrnitev pa ni bila prijetna, je razkrila v knjigi in s tem močno razburkala duhove.

Več o tem:

Tega obdobja se je v pogovoru v Konzorciju dotaknil tudi Gajić: "Ta knjiga je z vsako črko in stavkom avtentičen glas Mire kot ženske, kot igralke. Vse je absolutno iskreno in točno, vse, kar piše, se je res zgodilo. Sam sem bil priča, bil sem z njo na Brionih. In da o teh stvareh govorim jaz, ne pa tisti ljudje, nam pove, da je potrebne še veliko rasti."

Dodal je, da sta z Miro pozneje doživela in dočakala nekaj opravičil, a njemu ni mar za ljudi, ki so jima v najtežjem obdobju obrnili hrbet. "Vsa ta opravičila kulturne scene so neumnost, zdaj poskušajo očistiti svojo umazano podobo. Nisem bog, da bi jim odpuščal, ti ljudje v mojem življenju ne obstajajo več," je dejal, "Mira si je zelo želela slišati ta 'oprosti', pa ga ni slišala dovoljkrat."

Preberite še: