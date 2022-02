Mira Furlan, v Zagrebu rojena igralka hrvaških, judovskih in slovenskih korenin, ki je umrla januarja lani, je bila ena od največjih zvezd jugoslovanskega gledališča in filma.

Ob začetku vojne na Hrvaškem v začetku devetdesetih let se je izselila v ZDA, kjer je ustvarila kar nekaj prepoznavnih televizijskih vlog, med drugim v serijah Babylon 5 in Skrivnostni otok (Lost).

Pregnana iz domovine

Odhod Mire Furlan v ZDA velja za neizbrisen madež v sodobni zgodovini hrvaške kulturne scene. Igralko, poročeno s srbskim režiserjem Goranom Gajićem, so ob začetku vojne na Hrvaškem čez noč odpustili iz hrvaškega narodnega gledališča (HNK), češ da ne bi smela še naprej sodelovati z beograjskimi gledališčniki, v javnosti in medijih se je proti njej začela kampanja blatenja, hrbet ji je obrnila večina prijateljev in kolegov.

Mira Furlan leta 1997 v Bonnu Foto: Guliverimage

Šikaniranje na Brionih

Leta 2002, po 11 letih, se je vrnila na Hrvaško, je na Brionih v gledališču Ulysses, ki ga je ustanovil Rade Šerbedžija, igrala naslovno vlogo v igri Medeja. V svoji avtobiografiji je pozneje zapisala, da je v tem obdobju doživela vrsto neprijetnosti, saj naj bi se Šerbedžija in njegova žena, režiserka Lenka Udovički, do nje vedla izjemno neprijazno, jo med vajami šikanirala in povsem izolirala od preostanka ekipe. Edini, ki se je z njo pogovarjal, je bil slovenski igralec Radko Polič - Rac, je še zapisala.

Po premieri naj bi ji Šerbedžija siknil: "Žal mi je, da ti je uspelo doseči le 70 odstotkov te vloge." Kljub temu pa je v predstavi na Brionih igrala tudi naslednje leto.

Kot je zapisala v avtobiografiji, so bili tudi takrat do nje vsi sovražno naravnani, ko pa je Šerbedžijo povprašala, kaj je narobe, ji je dejal: "Kaj hočeš reči? Nič se ne dogaja. Ne vem, o čem govoriš, izmišljuješ si. Nora si, to se dogaja. Predlagam ti, da si poiščeš psihiatra."

Rade Šerbedžija Foto: Guliverimage

Ob tem je dodala, da je tudi Šerbedžija zaradi svojih srbskih korenin na Hrvaškem imel precej težav, a je na koncu obveljal za "dobrega fanta", medtem ko naj bi ona veljala za "glavno čarovnico".

Šerbedžija objavil njeno zadnje pismo

Ti zapisi so te dni na Hrvaškem in v Srbiji vzbudili ogromno pozornosti, v sredo zvečer pa se je nanje odzval tudi Šerbedžija. Na Facebooku je zapisal, da ni prepričan, da so v knjigi Mire Furlan zapisane njene resnične misli, češ da je imel njen rokopis več kot tisoč strani, izšla pa je močno popravljena in spremenjena različica, pod katero bi se morali po njegovem mnenju podpisati pravi avtorji.

Ob tem je objavil pismo, ki mu ga je Mira Furlan napisala leta 2017, ko sta se zadnjič videla, in pripisal: "Prepričan sem, da to pismo priča o tem, v kakšnem odnosu sva bila."

Dragi moji prijatelji.... Ovo što neki portali i novinari rade oko knjige Mire Furlan i moga spominjanja u njoj, je... Posted by Rade Serbedzija on Wednesday, February 16, 2022

"V sebi nisem nikoli privolila v to, da je to stanje popolne nekomunikacije med nama dokončno," je zapisala, "in čeprav je minilo že 15 let, še naprej verjamem, da ne more in ne sme biti prepozno. Bil si in ostajaš moj junak še iz tistih davnih dni, ko sem te iz gimnazije tekla gledat na predstavo, da bi se čudila tebi, tvoji moči, ostrini, natančnosti, jasnosti in karizmi. Ne glede na vse ostajam tvoja oboževalka, spoštovalka ter stara kolegica, partnerica in prijateljica v težavah."

