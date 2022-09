Čustveni zapis Šerbedžije ob smrti Radka Poliča: Bil je enak bogovom

Ob novici o smrti legendarnega slovenskega igralca Radka Poliča - Raca se mu je poklonila vrsta igralskih kolegov in prijateljev iz Slovenije in tujine. Med njimi je tudi znani hrvaški igralec Rade Šerbedžija, ki je Poliču na Facebooku posvetil čustven zapis.

"Ne, ne verjamem, da je umrl. Saj je že štirikrat do zdaj umiral in bil klinično mrtev, pa se nam je spet vrnil. In to je lahko počel le on, ker je bil enak bogovom," je zapisal Šerbedžija.

RADKO POLIČ Ne….Ne vjerujem da je umro. Pa već je četiri puta do sada umirao I bivao klinički mrtav I opet nam se... Posted by Rade Serbedzija on Thursday, September 15, 2022

"Rad je imel življenje, čeprav mu ni bilo naklonjeno, on pa se mu je vedno predal do konca. Le eno stvar je imel raje kot življenje, to je umetnost. In to tisto najtežjo, gledališko in filmsko, za tiste, ki se predajo do konca," je nadaljeval, "naš RAC je bil CAR. V gledališču, filmu in življenju."

Foto: Mediaspeed

"Vse tisto, kar so drugi, vključno z menoj, dosegali z veščino, je on preprosto bil. Rac je poznal vse skrivnosti gledališke umetnosti in še kaj več. V njem je bilo nekaj posebnega, nekaj, česar se ne da naučiti in kar imajo le redki − božanski navdih. Ta iskra se je v njem pogosto prižigala in zaradi nje je bil v vsem nekaj posebnega," je svojega prijatelja opisal Šerbedžija.

"Kaže, da je Bela krajina, kjer se je rodil in odraščal, s svojimi senčnimi brezami vanj vrezala globoke brazde. Pravijo, da tam ajda prav posebno cveti in okoli polnoči njeni cvetovi dobijo neko ultravijolično barvo, ljubimci pa se zbirajo po bližnjih gričkih in se utapljajo v strastnih ultravijoličnih objemih. Morda je Rac zdaj tam s katero od svojih neštetih ljubezni," je zapisal Šerbedžija.

Foto: Mediaspeed

"Ne verjamem, da je umrl. Nesmrtni ne umirajo. On je preprosto odšel, ker je imel dovolj," je zaključil, "in če je tokrat za vedno odšel, v celi državi, ki se je imenovala Jugoslavijo, razglasite dneve žalovanja, ker je umrl eden največjih igralcev, kar jih je ta narod kdaj imel."