Oven

Nekdo vam bo priredil prav zanimivo predstavo, vendar nikar ne bodite naivni. Ne veste, kaj se skriva v ozadju, zato se najprej prepričajte o verodostojnosti. Če boste naivni, se utegnete kaj hitro opeči, kar bo pustilo določene posledice.

Bik

Ne bodite slabe volje. Priznajte si, da ste za nastalo situacijo krivi sami. Počutje se bo tako izboljšalo, s tem pa se bodo sprostile tudi druge blokade. Po vsej verjetnosti boste srečali osebo, ki bo poleg poslovnega sodelovanja prinesla tudi čustveno toplino.

Dvojčka

Tisti v skladni zvezi boste preložili določene prioritete, dogovarjali se boste okrog pomembnih stvari in sprejeli določene odločitve, kar vaju bo pripeljalo v novo, bolj čvrsto fazo odnosa. Načrtovanje skupne prihodnosti bo poživilo vajino ljubezen.

Rak

Samski se boste zavedeli, da bi morali ohraniti stike z nekom, ki vam je izredno pri srcu. Ne skrivajte več čustev, zberite pogum in se tej osebi zaupajte. Na ljubezenskem področju vezanih se bo danes dogajalo nekaj, česar ne boste povsem razumeli.

Lev

Sprejeli boste izziv, ki vam ga bodo ponudili v službi. Od njega si lahko obetate kar nekaj izkušenj, predvsem pa bo to priložnost za napredek in razvoj tako na poslovni kot zasebni ravni. Delo pa vam žal ne bo dovoljevalo, da bi uživali v družbi najdražjih.

Devica

Uspelo vam bo nekaj, kar niste pričakovali, zato boste zelo umirjeni in zadovoljni. S svojim znanjem ali kako drugače boste nekomu zelo pomagali. Oddahnite si malce od vseh obveznosti in si privoščite brezdelje. Sedaj si to res zaslužite.

Tehtnica

Neka oseba vam ne bo dala miru, zato vam bo šla že pošteno na živce. Ostanite kar se da potrpežljivi, saj nima smisla, da izgubite živce. Če ima svoj prav, naj ga ima, vi pa imate tudi vso pravico do svojega. S finančnim stanjem ne boste zadovoljni.

Škorpijon

Počutili se boste ujete in potisnjene v kot. Ne pozabite na svobodno voljo. Kadarkoli lahko prekinite zadeve, ki vam niso po godu. Ne pustite, da bi vas drugi prisilili v nekaj. Znebite se stvari, ki jih v življenju ne potrebujete več ali vas samo ovirajo.

Strelec

Če boste danes potrebovali pomoč, naj vas nikar ne bo strah zaprositi zanjo, saj jo boste brez dvoma tudi dobili. Prisluhnite nasvetu neke starejše, bolj izkušene osebe, ki vam utegne še kako koristiti. Vezani se boste danes spopadli s prihodnostjo.

Kozorog

Neko prijateljstvo ali poslovno sodelovanje bi se lahko končalo neugodno. Prav gotovo bo pri tem botroval tudi denar. Odločite se raje za nekaj bolj preprostega in lažje uresničljivega. Čim več se pogovarjajte tudi z drugimi ljudmi in navezujte nove stike.

Vodnar

Pritiski bodo popustili in bolj razumsko boste pristopili k zahtevnim čustvenim situacijam. Ohladile se bodo negativne strasti, umirili boste svojo nagnjenost k destruktivnim rešitvam in bolj mirno boste gledali na izzive pred vami. Veliko bo obveznosti.

Ribi

Zvezde kažejo na nepričakovane prihodke in priliv sredstev. Nekdo, ki ste ga že davno pozabili, bo ponovno vstopil v vaše življenje, kar vas bo po eni strani razveseljevalo, po drugi pa plašilo. Obstaja namreč razlog, da ste s to osebo nekoč že prekinili stike.