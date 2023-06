Ksenija Benedetti: Ni striptiz do golega, sem pa povedala veliko

Nekdanja vodja državnega protokola je izdala novo knjigo, samosvojo avtobiografijo, v kateri se ozira na svoje življenje in delo, razkriva intimne drobce iz zasebnosti in tudi razloge, zakaj je zapustila delovno mesto, po katerem jo poznamo še zdaj.

"Dolgo sem jo nagovarjal, naj napiše avtobiografijo. Ko se je vendarle odločila, pa je to naredila po svoje, na poseben, drugačen način," je prvi mož založbe Beletrina Mitja Čander dejal ob predstavitvi knjige Hiša sozvočja, novi knjigi Ksenije Benedetti, ki jo poznamo predvsem kot dolgoletno vodjo protokola Republike Slovenije.

Pisanja avtobiografije se je lotila povsem po svoje, zgodbe o sebi ni pisala po lastnem nareku in kronološki niti, temveč je zastavljena kot niz odgovorov na najrazličnejša vprašanja, ki ji jih zastavlja 75 sogovornikov.

Foto: Mediaspeed

Ti sogovorniki so pisana paleta oseb iz vseh sfer življenja Ksenije Benedetti - od družinskih članov in tesnih prijateljev do različnih znanih slovenskih osebnosti, ki jih je tako ali drugače poznala.

Med izpraševalci tako srečamo, seveda, njenega partnerja, igralca Borisa Cavazzo, ter njegove sinova in vnuka, pa na primer primorskega trubadurja Rudija Bučarja, predsednico republike Natašo Pirc Musar, glasbenika Zorana Predina, vinarja Aleša Kristančiča, prvega predsednika RS Milana Kučana ter zdravnico in ženo opozicijskega vodje Urško Bačovnik Janša.

Teh oseb je skupaj 74, 75. izpraševalec pa je po besedah Ksenije Benedetti "nihče", ki pa s svojimi vprašanji v knjigi zapolnjuje prostore tam, kjer so vsi pozabili vprašati nekaj, na kar si je želela odgovoriti.

Boris Cavazza, mož Ksenije Benedetti, s sinom Aleksandrom, ki je na predstavitvi knjige tudi zapel. Foto: Mediaspeed

"Ni striptiz do golega, sem pa povedala veliko," je dejala ob predstavitvi knjige na Vrtu Lili Novy. Veliko, ne pa vsega, je odgovorila na primer na vprašanja o zagatah, ki jih je doživela kot vodja protokola, pa tudi o tem, zakaj je to delovno mesto po 18 letih zapustila. "Človek v nekem trenutku zraste," je dejala Ksenija Benedetti, ki zdaj svoje znanje predaja naprej kot predavateljica.

"Čeprav je včasih naporno, v tem najdem zadoščenje, ko vidim, kako slušatelji požirajo to znanje. Takrat se ti zdi, da delaš nekaj koristnega. V prejšnji službi pa je bilo pogosto vse precej samoumevno," je povedala, "nekateri, pa ne vsi, so name in na sodelavce gledali kot na služabnike."

Foto: Mediaspeed

Skozi odgovore v svoji knjigi se večkrat izpostavi kot borka proti nepravičnosti, zatiranju drugačnih in drugače mislečih ter proti neenakosti v družbi. Tako je razmišljala tudi ob predstavitvi knjige in vprašanju, kaj "protokolarnega" bi morali pri sebi spremeniti Slovenci: "Če imaš v sebi spoštovanje do drugih ljudi, do živali, do narave, se ti ni treba učiti protokola. Pravila je dobro poznati, ni pa nujno. Medtem pa se mi zdi nujno spoštovanje do sočloveka ne glede na to, ali on razmišlja drugače. Če česa, nam manjka tega."

