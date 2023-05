Borut Pahor med pisce, jeseni bo izdal knjižni prvenec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bivši predsednik republike je napovedal izdajo priročnika "za politične in druge začetnike".

Borut Pahor se po koncu predsedniških mandatov preizkuša v različnih medijih, ob podkastu je zdaj razkril tudi, da pripravlja svoj knjižni prvenec. Ta bo nosil naslov Priročnik za politične in druge začetnike in bo izšel predvidoma letos jeseni, v času osrednjega knjižnega dogodka, Slovenskega knjižnega sejma.

Priročnik, ki ga bo Borut Pahor namenil politikom, poslovnežem in drugim, bo tematiziral praktična vprašanja, s katerimi se srečujejo v svojih karierah in posledično v zasebnem življenju, so sporočili iz založbe Beletrina, ki bo Pahorjevo knjigo izdala.

Priročnik, kakršnega si je želel, pa ga ni še nihče napisal

"S priročnikom bom bralcem dal v presojo svoje osebne izkušnje z upanjem, da jim morda pridejo prav v karieri in življenju ter da se izognejo napakam in težavam, ki se jim sam v tridesetih letih politične kariere žal nisem," je o knjigi povedal Pahor, "priročnik bom napisal tako, kot bi ga sam želel kupiti, če bi šel v knjigarno – pa ga ta hip tam še ni."

