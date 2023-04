Borut Pahor začel sodelovati z ameriško multinacionalko

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor bo v sodelovanju s finančno korporacijo Mastercard vodil deset oddaj, v katerih bo, kot so zapisali, imel "neprecenljive pogovore z izjemnimi ljudmi".

Če nobena oblika plačila ne bo mogoča, bo Pahor delo opravil brezplačno

Za Dnevnik so iz urada nekdanjega predsednika republike sporočili, "da se je Pahor načelno dogovoril za honorar za vodenje desetih Mastercard podkastov ​navdiha z Borutom Pahorjem, vendar ni bila podpisana še nobena pogodba in izplačano nobeno plačilo. Nekdanji predsednik bi rad, da se pred tem natančno ugotovi, ali je to mogoče, pod kakšnimi pogoji in kako. Če se bo ugotovilo, da ni mogoče nobeno plačilo pod nobenimi pogoji, bo delo opravil brezplačno."

Na vladni zakonodajni službi so medtem ugotovili, da bivši predsednik republike ne more opravljati dela v nobeni podjetniški obliki, lahko pa pod pogoji zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike "opravlja delo prek podjemnih in avtorskih pogodb", pri čemer se lahko zgodi, da mu bo urad predsednice republike za delo, za katero bo Pahor prejel plačilo in plačal davke, za tolikšen znesek znižal nadomestilo plače, ki mu pripada še leto dni po prenehanju funkcije, to je okoli pet tisoč evrov bruto mesečno.

Pri vseh davčnih zadevah Boruta Pahorja sicer od prenehanja funkcije predsednika republike zastopa in mu svetuje nekdanji direktor finančne uprave Ivan Simič.