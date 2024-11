Igralcu ameriškega nogometa Travisu Kelceju so oktobra vlomili v hišo in ukradli približno 20 tisoč dolarjev (18,96 tisoč evrov), poroča NBC News. To se je zgodilo med eno izmed tekem, ko je na tribunah zanj navijala tudi izbranka Taylor Swift.

Najprej so vlomili v dom Kelcejevega soigralca Patricka Mahomesa in njegove družine, le nekaj ur kasneje pa oropali še šestmilijonsko vilo Travisa Kelceja. Kot je razvidno iz policijskega poročila, ki ga je pridobil omenjeni portal, so vlomilci ukradli okoli 20 tisoč dolarjev (18,96 tisoč evrov) v gotovini in poškodovali vrata. Oba dogodka preiskuje tudi FBI.

Da sta bila oba zvezdnika ameriškega nogometa tarča vloma, je za NBC News potrdil Mahomes. "Seveda sem razočaran," je dejal. In dodal: "Ne morem se spuščati v preveč podrobnosti, saj preiskava še poteka. To je nekaj, kar si nihče ne želi, da se mu zgodi."

Zmaga ekipe Kansas City Chiefs

Vlom v Kelcejevo rezidenco se je zgodil v noči, ko je njegova ekipa Kansas City Chiefs na stadionu Arrowhead igrala proti ekipi New Orleans Saints in jo premagala s 26:13. Za svojega izbranca je na tribunah navijala tudi popzvezdnica Taylor Swift.

Swift in Kelce sta se prvič pojavila skupaj v javnosti oktobra lani. Julija se je igralec ameriškega nogometa v okviru turneje Era's udeležil koncerta na stadionu Arrowhead, septembra pa je ona prvič obiskala eno izmed njegovih tekem.

Rezidenca Travisa Kelceja s šestimi spalnicami in šestimi kopalnicami leži na 3,5 hektarja velikem posestvu. Foto: Profimedia

