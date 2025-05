Na vas se obračamo kot odvetniški pooblaščenci družbe Raaj produkcija d.o.o. in podajamo odgovor na objavo na portalu https://siol.net z dne 24.5.2025 z naslovom »Spor se zaostruje: odvetnik Nike Zorjan zavrača trditve dua Maraaya«

Odgovor se nanaša na besedilo v prispevku: "Nika Zorjan ni zahtevala izplačila zase, temveč je pozivala k poravnavi obveznosti do države. Vse, kar je zahtevala, je bilo, da se spoštujejo zakoni in poravnajo prispevki, določeni z zakonodajo Republike Slovenije," je zapisal Šonc. Kot še navaja, gre za znesek, ki bi ga morala družba RAAJ Produkcija plačati državi – Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ter Finančni upravi RS – zaradi neplačanih obveznosti iz naslova delovnega razmerja.

Ker se jim ni uspelo dogovoriti o sporazumni prekinitvi sodelovanja, je odvetniška pisarna v imenu Nike Zorjan odpovedala pogodbo in vložila zahtevek za priznanje delovnega razmerja, to pa je vodilo k odstranitvi videospotov s platforme YouTube. "

Glede trditev o neplačanih obveznosti iz naslova delovnega razmerja poudarjamo, da med družbo Raaj produkcija d.o.o. in ga. Niko Zorjan ni sklenjenega delovnega razmerja niti takšnega razmerja, ki bi glede na pravne vire in sodno prakso imelo kakršne koli elemente delovnega razmerja. Slednje ne izhaja niti iz pogodbe niti iz kakršne koli sodne odločbe, prav tako ne iz dejanskega stanja. Posledično ni podane nikakršne obveznosti do države, kot ga zatrjuje pooblaščenec Nike Zorjan v objavljenem prispevku. Dejansko stanje je takšno, da je Nika Zorjan preko svojega pooblaščenca iz le njej poznanih razlogov našega pooblastitelju poskušala pogojevati z zahtevkom na priznanje delovnega razmerja in zatem tudi z dopisom odpovedala (sicer neobstoječe) delovno razmerje. S tem je grobo prekršila obstoječe pogodbeno razmerje med njo in našim pooblastiteljem.

Zato z namenom zavarovanja interesa in ugleda našega pooblastitelja predstavljamo dejansko stanje, ki v bistvenem nasprotuje objavljenemu v članku.

S spoštovanjem,

Odvetniška družba dr. Aljoša Dežman, o.p., d.o.o., zanjo

Dr. Aljoša Dežman, odv. spec.