Na dogajanje glede izbrisa videoposnetkov Nike Zorjan in njenega spora z duom Maraaya se je odzval tudi nekdanji varovanec dua Isaac Palma, ki je na začetku kariere doživel podobno izkušnjo. "Sodelovanje z Raayem je bila zelo neprijetna izkušnja," je povedal za Žurnal24 in pojasnil, da sta mu zakonca Vovk prepovedala izvajanje njegove uspešnice Oba, "ker nismo podpisali pogodbe".

O slabi izkušnji moža s podjetjem Raaj Produkcija, ki je v lasti Aleša in Marjetke Vovk, je za portal Zanima.me prva spregovorila Isaacova žena Patricija. Ker ni želel podpisati pogodbe in Raayu odstopiti polovice prihodkov in iz svoje polovice še plačevati stroškov, naj bi mu Raay prepovedal izvajati njegov največji hit, kar je otežilo njegovo samostojno kariero. Ob tem naj bi Raay celo pošiljal ljudi, ki so preverjali, ali Isaac poje katero od njegovih pesmi.

"Raay hoče nadzor"

Na ženino priznanje se je nato odzval tudi 33-letnik, ki ga je javnost spoznala v šovu Slovenija ima talent. Kot je povedal za Žurnal24, je bilo "sodelovanje z Raayem zelo neprijetna izkušnja": "Na začetku svoje kariere sem dobil prepoved petja glavnega hita. Zakaj? Ker nismo podpisali pogodbe. Bil sem zelen, prestrašen, nič nisem vedel. Naivno sem si rekel: 'OK, če avtor pesmi lahko to dela, potem OK.'"

Zaradi tega mu je bilo težko, saj ni vedel, kako naj organizatorjem dogodka, ki so ga najeli, razloži, da ne sme zapeti svoje največje uspešnice. Gre za pesem Oba, ki jo je Isaac Palma posnel z Manco Špik. "Zato se zdaj javljam in priznavam, da sem primer, ki ni imel lepih izkušenj z Raayem," je dodal.

Kot je še pojasnil, se jim je sicer uspelo dogovoriti, "a je trajalo več let": "Raay hoče nadzor. Ko se je umiril, smo se pogovarjali ... in dosegli ustni dogovor. Zdaj je OK, ni več problem, lahko pojem svoje pesmi."

